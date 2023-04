La dieta ideal para empezar hoy: Sin saltar comidas, todos los alimentos y ejercicio físico

Llega el buen tiempo y las ganas de lucir lo mejor posible. La famosa operación biquini, que muchos afrontan en tiempo récord. Y aunque las prisas no son buenas consejeras y lo ideal es comer sano todo el año acompañando de ejercicio físico, siempre hay una dieta sana y equilibrada para empezar en este mismo instante y apta para casi todos.

Así lo confirma Antonio Hinojosa Neyra, biólogo y especialista en nutrición y alergias alimentarias de la consulta Oras (Sevilla), quien puntualiza que "antes de iniciar una dieta lo ideal es estudiar el metabolismo de casa persona, los gustos, los hábitos, y saber si existen patologías previas". A partir de ahí, a la hora de plantear una dieta general, este experto se basa en el sentido común a la hora de comer de forma correcta y acorde a un estilo de vida también correcto.

De hecho, frente a otras dietas que se ven ahora que sustituyen alimentos de forma radical e incluso comidas, asegura que esto puede provocar patologías. De modo que apuesta por introducir en la dieta todo tipo de alimentos como lácteos, verduras, frutas, más pescado que carne, arroz, preferiblemente productos integrales (pan, pasta y arroz), menos procesados y sin azúcares añadidos mucho mejor, beber mucha agua y no saltar ninguna comida, "esto es muy importante, para no llegar a la siguiente con tanta ansiedad". También "aconsejamos cocinar de forma saludable, con menos fritos, menos rebozados, aceite de oliva y pedir estos platos incluso cuando se come fuera de casa".

Propuesta de dieta

Desayuno: Según Antonio Hinojosa se debe desayunar de forma normal por la mañana y a media mañana. Lo ideal es comer pan o cereales, así como lácteos normales o vegetales, hidratos de carbono como complemento y fibra en forma de frutas o verduras. "Es la comida más importante del día, que debe aportar aproximadamente el 30 por ciento de la ingesta calórica de la jornada".

A media mañana: Una pieza de fruta o unos frutos secos, teniendo en cuenta que son grasos y que deben ser unos poquitos "y siempre que no exista patología previa ni alergias".

Almuerzo: Siempre hay que introducir legumbres en la semana, así como verduras, pescados más frecuentemente y carnes, y también de forma puntual al menos una vez a la semana hidratos de carbono, "pues se está viendo una fobia a los hidratos importante y esto puede acarrear patologías como son los problemas renales".

Cena: Debe ser ligera a base de verduras en cualquiera de sus manifestaciones y acompañadas siempre de proteínas, ya sea pescado, carne o huevo. "El huevo, además, se puede cenar hasta dos veces porque contiene la proteína patrón, de una gran digestividad".

El ejercicio adecuado

El experto en nutrición confirma lo que venimos escuchando desde siempre, que hacer una dieta sana y equilibrada es fundamental acompañarla de ejercicio físico. "El sedentarismo no es bueno y es importante acompañar de actividad de forma continuada". Y es que son muchas las personas que de repente comienzan en este tiempo a hacer deporte de forma desmesurada acarreando muchas lesiones.

Las alergias alimentarias pueden impedir adelgazar

Son numerosos los alimentos vinculados a las dietas convencionales que son ricos en histaminas o histaminoliberadores que pueden provocar hinchazón o pesadez en las personas con algún tipo de alergia, sobre todo en esta época del año.

Entre estos alimentos se encuentran el tomate, el pescado azul, el cerdo, las verduras verdes crudas, espinacas, berenjenas, algunas frutas como los cítricos, las frutas de hueso, las conservas, los caracoles, determinado mariscos... "que son sanos, pero que según la alergia deben sustituirse".

Afortunadamente, la dieta mediterránea es muy rica y variada "y hay muchas opciones", explica Antonio Hinojosa. Se pueden tomar otros alimentos como la calabaza, el calabacín, el puerro, el pimiento, el apio, el pepino etc".