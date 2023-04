Antonio Hinojosa: "Hay personas que no pierden peso con una ensalada de tomate si tienen alergia"

El verano está a la vuelta de la esquina y empiezan las prisas por cuidarse y perder peso. Arrancan las dietas exprés, las de la ensaladita y el pescado a la plancha y la de las cientos de opciones existentes, que muchas veces no son las más saludables si no es la idónea para cada uno de nosotros.

En esto tiene mucho que ver la relación entre los alimentos que se consumen y las posibles alergias que pueden provocar, que suele ser el motivo por el que en esta carrera por bajar kilos no se deje ni un gramo atrás, e incluso hasta se siente pesadez e hinchazón. Así lo confirma Antonio Hinojosa Neyra, biólogo y especialista en nutrición y alergias alimentarias de la consulta Oras (Sevilla), quien asegura que "cuando esto ocurre, normalmente hay un trasfondo alérgeno, porque hay alimentos que contienen histaminas y esta molécula produce en el cuerpo retenciones de líquidos, y no solo es que no se pierda peso, sino que incluso se puede ganar, tener gases, hinchazón, cefaleas..., y sobre todo en estas fechas".

Esta rama cada vez más estudiada de la alimentación es vital a la hora de hacer dieta o simplemente de comer de forma saludable. "A veces tomamos ensalada y un tomate y nos impide adelgazar porque existe alergia", introduce este experto, "así que lo primero que aconsejo cuando un paciente viene a la consulta es que se haga las pruebas de alergias para descartarlas, pues habitualmente relacionamos la alergia con los ojos llorosos, dermatitis atópica o mucosidad, pero muchas veces se manifiestan así, con inflamaciones internas y retenciones de líquidos".

Por este motivo este nutricionista trabaja mano a mano con los alergólogos, porque cuando existe una alergia al polen, al ácaro, a los metales, al epitelio de los animales, a la proteína LTP, a la profilina, al metal... se hace un diagnóstico y se plantea una dieta acorde al tipo de alergia para perder peso, que sobre todo está relacionado con la retención de líquidos.

¿Qué alimentos son ricos en histaminas?

Son numerosos los alimentos vinculados a las dietas convencionales que son ricos en histaminas o histaminoliberadores y que, por tanto, provoca hinchazón o pesadez en las personas con algún tipo de alergia, sobre todo en esta época del año.

Entre estos alimentos se encuentran el tomate, el pescado azul, el cerdo, las verduras verdes crudas, espinacas, berenjenas, algunas frutas como los cítricos, las frutas de hueso, las conservas, los caracoles, determinado mariscos... "que son sanos, pero que según la alergia deben sustituirse".

Afortunadamente, la dieta mediterránea es muy rica y variada "y hay muchas opciones", explica Antonio Hinojosa. Se pueden tomar otros alimentos como la calabaza, el calabacín, el puerro, el pimiento, el apio, el pepino etc".

Por citar otros ejemplos, pues son múltiples las relaciones, "si hay alergias a los metales, al niquel, se deben evitar las legumbres, algunos pescados y la cebolla, y hay pacientes alérgicos al ácaro que les empeora con el marisco o los caracoles. También ocurre en las mujeres alérgicas que tienen la regla o están ovulando, que el chocolate, que es un alimento al que suelen acudir, les dispara la histamina y también les empeora la cefalea".

Pero para ello debe haber un diagnóstico, puntualiza, "dependiendo del tipo de alergia y del nivel de histamina". Y no se trata ya de eliminar los alimentos, sino de sustituirlos en la dieta por un tiempo que marcamos, que a lo mejor pueden ser dos semanas, y una vez que se desintoxique vamos introduciéndolo poco a poco".

Y es que los resultados son rápidos, "llevamos muchos años trabajando de mano de los alergólogos y tenemos pacientes para enmarcar por los cambios tan notables que se han producido en ellos".

Cuando esto se hace, y se hace bien, y siempre que no existan patologías previas, ni tiroides, en cuestión de dos semanas ya se nota la pérdida de peso, "aunque sin olvidar que todo depende de cada persona, de la edad y de cada metabolismo".

Menos medicación

Antonio Hinojosa considera que la relación entre los alimentos y las alergias "es un mundo complejo y bonito, pues hay una lista bastante larga de alergias con cruces de alimentos", y cuando se hace un buen diagnóstico "se necesitan cada vez menos medicación y menos alimentos: "los que son responsables del mal funcionamiento del organismo cuando existen alergias".