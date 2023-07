Calor en Cádiz: la provincia volverá a superar nuevamente los 40 grados esta semana

Cádiz, como el resto del país, continúa encadenando una ola de calor con otra. Tras la de la semana pasada, la provincia volverá a ver nuevamente registros muy por encima de los 40 grados en varios municipios. Los peores días de este nuevo episodio de calor se registrarán entre el lunes y el miércoles mejorando levemente la situación térmica de cara al fin de semana.

La Agencia Estatal de Meterología ha activado para este lunes la alerta amarilla por calor en parte de la campiña y la zona del interior de la provincia. Se libran de los avisos por este motivo toda la zona costera de Cádiz, tanto la parte atántica como la mediterránea. Para el martes Aemet prevé una ligera mejoría o al menos un mantenimiento de los termómetros mientras que para el miércoles la situación de los avisos volvería a ser la misma que este lunes.

De hecho, según la evolución diaria por municipios, se esperan que justamente el lunes y el miércoles sean las jornadas en las que se registren los picos de calor. A la cabeza Puerto Serrano, que alcanzará los 44 grados este lunes y los 41 el miércoles. Muy altas también será las temperaturas que se alcancen en Algodonales y Villamartín, con 43 grados durante las horas centrales de esta jornada. El resto de municipios gaditanos que verán los 40 grados en sus termómetros serán:

Alcalá de los Gazules: 40 (miércoles)

Algar: 40 (lunes y miércoles)

Algodonales: 43 (lunes) y 40 (miércoles)

Arcos: 41 (miércoles)

Bornos: 41 (lunes)

El Bosque: 41 (lunes)

Castellar: 41 (miércoles)

Espera: 42 (lunes) y 40 (miércoles)

Jimena: 41 (miércoles)

Olvera: 42 (lunes)

Prado del Rey: 40 (lunes)

Puerto Serrano: 44 (lunes) y 41 (miércoles)

Setenil: 40 (lunes)

Torre Alháquime: 42 (lunes) y 40 (miércoles)

Trebujena: 40 (lunes)

Ubrique: 40 (lunes)

Villamartín: 43 (lunes) y 41 (miércoles)

Zahara: 41 (lunes)

Temperaturas en junio

La temperatura media de la provincia de Cádiz en el mes de junio fue de 24,4 grados centígrados, siendo su carácter térmico, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como muy cálido, lo que supuso un grado y medio más que en el mismo mes del pasado año, con 23,4 grados.

No obstante, no fue de las provincias que registró la tempertura media más alta, ya que por delante se situaron Córdoba y Sevilla con 26,3 grados, además de Jaén y Almería con 25 grados de media en el mes de junio, según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz alcanzó en junio los 18,6 litros por metro cuadrado, considerando la Aemet que se trató de un mes de carácter muy húmedo. Por contra, en el mismo mes del pasado año no se registraron lluvias en ningún día.