Ola de calor en Cádiz: El lunes vuelve a activarse la alerta por altas temperaturas en la provincia

Las altas temperaturas de este verano están dando poca tregua. El próximo lunes volverá la alerta por altas temperaturas a la provincia de Cádiz, que el fin de semana sigue con calor pero sin el extremo de días pasados que puso en aviso a muchos municipios.

La Agencia Nacional de Meteorología advierte que a partir de lunes activará de nuevo las alertas en la gran mayoría de Andalucía: Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Almería y también en Cádiz, donde se espera de nuevo alcanzar los 40 grados en el interior.

Este fin de semana, está previsto que se llegue a los 34-35 grados en la Campiña y en la Sierra, algo que subirá este lunes. En la Bahía se mantendrá alrededor de los 30.

Hoy se registrarán temperaturas significativamente altas en el interior oriental de Andalucía. En Málaga el termómetro llegará hasta los 38 grados de máxima. También se registrarán temperaturas altas en Córdoba y Granada, de 37 grados, y en Sevilla y Jaén, de 36 grados, mientras que en el resto de provincias serán algo más suaves.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con brumas y nieblas en el litoral mediterráneo y área del Estrecho y las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y las máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, localmente notable, y en descenso en las demás zonas. Los vientos soplarán de componente oeste, aumentando durante el día, con intervalos fuertes en el área del Estrecho y litoral occidental malagueño.

Temperaturas en junio

La temperatura media de la provincia de Cádiz en el mes de junio fue de 24,4 grados centígrados, siendo su carácter térmico, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como muy cálido, lo que supuso un grado y medio más que en el mismo mes del pasado año, con 23,4 grados.

No obstante, no fue de las provincias que registró la tempertura media más alta, ya que por delante se situaron Córdoba y Sevilla con 26,3 grados, además de Jaén y Almería con 25 grados de media en el mes de junio, según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz alcanzó en junio los 18,6 litros por metro cuadrado, considerando la Aemet que se trató de un mes de carácter muy húmedo. Por contra, en el mismo mes del pasado año no se registraron lluvias en ningún día.