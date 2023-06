Aparcamiento en Cádiz: dónde estacionar y cuánto cuesta en verano

Si aparcar en Cádiz es difícil todo el año, en verano, con miles de turistas en la ciudad, se sigue complicando. Así, la zona azul y naranja de estacionamiento en el paseo marítimo de Cádiz y sus alrededores aumentan cada verano. Como en años anteriores, el Ayuntamiento suma distintas calles a estas zonas reguladas que conllevan el pago de una tarifa, y que se suman a las ya existentes en la ciudad durante el año.

Si eres vecino, para aparcar en esa zona tendrás que renovar tu tarjeta de residente o darse de alta para el periodo de regulación, que se alargará hasta el 15 de septiembre, como viene siendo habitual.

Zona azul

La zona azul tiene como objetivo promover la rotación de vehículos con estacionamientos por tiempo limitado (máx. 3 horas). Puede aparcar su vehículo cualquier persona por 1 euro la hora a pagar en los distintos parquímetros o por una aplicación de móvil. En la zona azul también pueden estacionar vehículos comerciales e industriales gratis durante 30 minutos y los restantes a 1 €/h.

A las zonas habituales, desde el 1 de junio y hasta el 15 de septiembre se suman: Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, Avenida Amílcar Barca (desde Asdrúbal a Brasil), Avenida Cayetano del Toro (desde Glorieta Ana Orantes hasta Plaza de Madrid), Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos (de Plaza de Madrid a Glorieta Cortadura), la propia Glorieta Cortadura, el tramo del Paseo Marítimo entre Glorieta Cortadura y Caracolas, y esta calle Caracolas.

En este mapa de EMASA puedes consultar todo el mapa de zonas azules en la ciudad de Cádiz.

El horario de la zona azul es de Lunes a Domingo (incluidos festivos): de 9:30 a 21:00 horas; el resto de zonas azules son gratis los domingos y festivos y funciona de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, y los sábados de 9:30 a 14:00 horas.

Zona naranja

La zona naranja es una zona mixta que permite el estacionamiento de residentes y el estacionamiento en rotación de no residentes.

El pago por tiempo para usuarios con tickets es de 1,20 la hora, y un máximo de tres horas. Para coches comerciales primera media hora gratis.

En este color los residentes en esa zona justo pueden aparcar por 70,40 euros todo el año completo. También podrían los trabajadores por cuenta ajena o autónomos cuyo empleo esté en la zona, por 90 euros. Hay una última opción, de vehículos compartidos, por 70,40 euros al año, para un máximo de tres vehículos con acceso de un sólo vehículo registrado al día.

En verano, se suma como zona naranja (a las más de 200 plazas que ya hay en el año): Amílcar Barca (de los números 5 a 25), los estacionamientos situados delante de los números pares de Ana de Viya (del 2 al 28) y Andalucía (del 52 al 92), Asdrúbal, Arqueóloga María Josefa Cisneros, Arcángel San Miguel, Callejón del Blanco, Cielo, Guillermo Chaminade, Marianista Cubillo, Marqués de Cropani, Pereira, San Leonardo, Plaza Santo Ángel de la Guarda, San Bartolomé, San Juan Bautista y Sánchez Caviedes.

El horario de la zona naranja es de Lunes a Domingo (incluidos festivos) de 9:30 a 21:00 horas.

Zona verde

Es una exclusiva para residentes. No admite estacionamiento en rotación. Facilita el estacionamiento a residentes que estén en la zona de ámbito de estacionamiento regulado. Para aparcar allí, solo en tu zona de residencia, tienes que abonar 70,40 €, para el año completo.

Cómo conseguir las tarjetas de residentes para estacionar en la zona de verano

Emasa dispone de una tarjeta de residente para la zona regulada veraniega, cuyo precio se ha fijado en 45,40 euros (20,40 euros en concepto de emisión de la tarjeta y otros 25 euros por la tasa de estacionamiento).

A esta tarjeta de verano podrán adherirse los residentes de las siguientes calles de extramuros: Avenida Amílcar Barca (del 5 al 25), Ana de Viya (los pares del 2 al 28), Avenida Andalucía (los pares del 52 al 92), Asdrúbal, Arcángel San Miguel, Callejón del Blanco, Cielo, Arqueóloga María Josefa Cisneros, Guillermo Chaminade, Marianista Cubillo, Marqués de Cropani, Pereira, Plaza San Leonardo, San Leonardo, Plaza Santo Ángel de la Guarda, San Bartolomé, San Juan Bautista y Sánchez Caviedes.

La documentación se puede entregar en la sede de Emasa en el Palacio de Congresos (entrada por C/ Plocia) solo con cita previa. Se necesita solicitud debidamente rellena; copia Permiso de circulación del vehículo, copia Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) pagado en Cádiz, copia DNI El volante de empadronamiento no se exige en el momento de la presentación de la solicitud, pero puede ser solicitado en cualquier momento, debiéndose presentar en un plazo no superior a 7 días desde el momento del requerimiento.

Se puede pedir cita y consultar requisitos en este enlace.