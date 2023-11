Aemet avisa de una bajada notable de las temperaturas: así afectará a Cádiz

Después de días de temperaturas de récord (por lo altas) para un mes de noviembre y de un 'veranillo de San Martín' más prolongado de lo normal, la Agencia Estatal de Meteorología alerta por el descenso de las temperaturas de manera notable en los próximos días.

Según el boletín semanal de Aemet, la situación anticiclónica de estos días se verá interrumpida por la llegada de una masa de aire más frío que no sólo se verá reflejado en el descenso generalizado del mercurio, sino que también vendrá acompañado de precipitaciones especialmente probables en el tercio norte peninsular y Baleares.

La bajada de las temperaturas comenzará a partir del domingo, aunque el sábado podría producirse incluso un levísimo incremento de las mismas con respecto a los registros del viernes. Pero será a partir del día 20 cuando el descenso sea más notable en toda la Península.

No obstante, la caída de los termómetros en Cádiz no será tan abrupta aunque sin duda seguirán la misma tendencia descendente que el resto de país. Según los mapas de evolución diarios, teniendo en cuenta el margen de incertidumbre, en la provincia la bajada será muy progresiva, tanto en las máximas como en las mínimas. La diferencia entre el lunes y el jueves podría llegar a ser de unos 5 grados menos en ambos casos. No obstante, las máximas seguirán rondando los 20 grados. El viento será cambiante, predominando el componente norte y este.

Una semana igualmente seca

Los pronósticos de Aemet no son nada halagüeños en este aspecto. Aunque el cambio de semana parece que sí traerá lluvias al norte, es poco probable que lleguen más al sur. La zona del Campo de Gibraltar es la que presenta algún tipo de posibilidad de precipitaciones aunque los porcentajes son realmente bajos, de apenas el 20%.

Según señala la Agencia Estatal de Meteorología, los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre han sido los más cálidos para esas fechas desde, al menos, 1950. Se han llegado a superar los 32 ºC en puntos del sur de Andalucía y en Canarias. Si se cumplen los pronósticos –explicaban en sus redes– a 19 de noviembre habrá ya 37 récords de días cálidos: uno de cada nueve días habrá batido su récord este año, mientras que no tendremos ninguno de día frío. En un clima no alterado, serían esperables cinco récords anuales de frío y cinco de calor.

En general, la media de temperatura en toda la provincia en noviembre se sitúa en 15 grados, con 18,8 como la media de máximas y 12 grados, la de mínimas.