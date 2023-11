Noviembre apunta a ser otro mes con récord de calor en Cádiz, con máximas que no se veían desde 1950

Un veranillo de San Martín dilatado, no sólo en el termómetro sino en el calendario. Según señala la Agencia Estatal de Meteorología, los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre han sido los más cálidos para esas fechas desde, al menos, 1950. Se han llegado a superar los 32 ºC en puntos del sur de Andalucía y en Canarias. Si se cumplen los pronósticos –explicaban en sus redes– a 19 de noviembre habrá ya 37 récords de días cálidos: uno de cada nueve días habrá batido su récord este año, mientras que no tendremos ninguno de día frío. En un clima no alterado, serían esperables cinco récords anuales de frío y cinco de calor.

En general, la media de temperatura en toda la provincia en noviembre se sitúa en 15 grados, con 18,8 como la media de máximas y 12 grados, la de mínimas.

En esta última semana, tomando las estaciones meteorológicas de Cádiz, Grazalema, Jerez y Tarifa, la de la capital marcaba una media de máximas de 22,3, mientras que la media total y la media de mínimas señalaban los valores más altos de las cuatro estaciones, con 19,2 y 15,3 grados, respectivamente. En Grazalema, el recuento de máximas arrojaba una media de 17,8 y el de mínimas, de 7,9, mientras que la media total era de 13,9. Por su parte, el aeropuerto de Jerez ha registrado la media de temperatura máximas más alta, con 23,7 grados, marcando una gran diferencia con el rango de mínimas (10,1 de media) y con una media absoluta de 17,3 grados.

Por último, la estación de Tarifa es la que ha mantenido valores más suaves, con una temperatura media de 17,4 y un balance entre máximas y mínimas de 20,8 grados, por un lado, y 13,7 grados, por otro. Así, de forma más genérica, del 13 al 19 de noviembre en la provincia estamos viviendo una desviación térmica de entre 3 y 5 grados por encima de las temperaturas habituales;mientras que a partir del día 20 –pero incluso hasta el 3 de diciembre– esa desviación se situará entre los uno y los tres grados más.

Los registros de estos días son típicos de mitad de primavera (principio de mayo) o del inicio del otoño aunque la semana que viene –asegura la AEMET–pasaremos a un ambiente invernal. En la provincia, se espera que sea el próximo jueves (dentro de casi una semana) cuando empiece a notarse un ligero descenso térmico.

Este aumento de calor es una tendencia relacionada con El Niño, que ha potenciado la inercia al alza histórica que marcan los registros. Según la Organización Meteorológica Mundial, 2023 va camino de convertirse en el año más cálido computado, con el pasado octubre machacando los récords de temperatura.

Un mercurio al alza es lo que preveían las proyecciones estacionales para este otoño, que tenía más de un 75% de probabilidad de arrojar temperaturas totales por encima de la media y un 50% de registrar precipitaciones por encima del histórico –algo que, de momento, no se ha cumplido–. Y no parece que el invierno vaya a ser muy distinto:se piensa que el efecto potenciador de El Niño durará, al menos, hasta abril del año que viene.

Los de temperatura ambiental no son, desde luego, los únicos récords que hemos podido ver en las últimas semanas:según la NOAA, este octubre la temperatura de superficie en el mar marcó un máximo por séptimo mes consecutivo, mientras que el manto de hielo de la Antártida registraba mínimos por sexto mes.

En el histórico de noviembre de los últimos diez años en la provincia, cinco han computado como cálidos y muy cálidos; dos, como más fríos de lo normal y tres han estado dentro del rango. El año pasado, el penúltimo mes del año también marcó máximos en el termómetro, siendo el noviembre más cálido desde que existen registros (1961) y el segundo más cálido del XXI a nivel nacional: en la provincia gaditana, noviembre de 2022 se situó entre los 1,5 y los 2,5 grados por encima de la media en la mayor parte del territorio, y medio grado por encima en el Campo de Gibraltar.