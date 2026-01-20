El testimonio de Rafael Prados, párroco de Adamuz: "El pueblo entero se volcó y llegó con todo lo que pudieran necesitar"
Estuvo con los heridos leves en el Coro de la Virgen del Sol tras el siniestro fatal en el término municipal de su localidad
Los Reyes llegan a la zona cero
El cura de Adamuz ha expresado su testimonio tras la tragedia ocurrida en su pueblo. El párroco indica que el pueblo se volcó de inmediato y llevó todo lo necesario para los heridos y afectados. En este sentido asegura que acudió al almacén de Cáritas para atender a todos los necesitados en esa noche y el día siguiente.