Los reyes han visitado la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde han conocido los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12:30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero, acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Oscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.