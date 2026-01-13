Si España no se llamase España, si fuese un país centralista, el modelo de financiación autonómica sería más sencillo, bastaría con financiar los servicios públicos que presta cada gobierno autonómico con una cantidad fija e igual por habitante ajustado.

El sistema de financiación autonómica no es más que el reparto de fondos entre comunidades para responder a estos servicios (sanidad, educación, vivienda...), pero responde a dos objetivos que en sí son contradictorios: la igualdad de los españoles y un autogobierno financiero que parte del dinero que se recauda por impuestos en cada comunidad.