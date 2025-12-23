Uno de los grandes eventos de la Navidad en Puerto Real ya se está celebrando en la Plaza de Jesús. Ayer lunes, 22 de diciembre, se estrenó el espectáculo de luces y sonido que congregó a cientos de personas en la céntrica plaza.

El videomapping navideño se ajustó a la perfección a la fachada de la Casa Consistorial, para contar una historia, la de la estrella del árbol de Navidad, con proyecciones de imágenes y un espectáculo de luz y sonido, en el que no faltan los villancicos.

Para mejorar la experiencia y hacer más potente el espectáculo, las luces de la Plaza, tanto el alumbrado público como las de Navidad, se apagan para facilitar la visión.

Ayer lunes se ofrecieron cuatro pases, y este martes se ofrecerán otros cuatro, los últimos de esta Navidad, a las 19:00, 19:45, 20:30, 21:15 horas.