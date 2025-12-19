Papa Noel ya está en Puerto Real: así fue la cabalgata para recibirlo

Si algo especial tiene la Navidad es que se viven momentos únicos, casi siempre relacionados con llegadas muy esperadas. El de ayer fue un ejemplo de esos instantes en los que una sola persona es capaz de atraer la atención de miles. Y no. No fue el Grinch, que, pese a que parece odiar la Navidad, últimamente no falta a ninguna fiesta navideña de Puerto Real, y la de ayer no fue una excepción.

Llegada de Papa Noel a Puerto Real / A.P.R.

Todas las personas que se arremolinaban ayer en las calles del centro de Puerto Real esperaban a Papá Noel, que un año más abandonó el Círculo Polar Ártico para pasar parte de diciembre en su residencia navideña, la casa que durante unos días abre sus puertas en la Plaza de Jesús de Puerto Real. Pero antes de eso, hizo su entrada triunfal recorriendo las calles del centro de la ciudad, partiendo desde el parque de El Porvenir. Y, claro está, no lo hizo solo.

El cortejo lo abrían los chicos del taller de percusión de la Asociación Amada de Esperanza y, junto a ellos, varios grupos de animación y las academias de baile de la ciudad, que volvieron a volcarse en la cita derrochando imaginación, creatividad y entusiasmo. Como muñecos de nieve se presentaron las academias dirigidas por Luisa Lebrero y Yoli Armario. Unas simpáticas elfas partieron de la Academia Roma, capitaneadas por Saray Huertas, para formar parte de un desfile en el que también participaron las Estrellas de Oriente, a las que dieron vida las alumnas de la escuela de María José Periñán.

Escuela de baile de Luisa Lebrero / A.P.R.

No faltó ninguna y hubo propuestas muy divertidas, como los renos a los que dio vida el alumnado de la Academia de Rocío Campos o los bastones de caramelo representados por la de María Poquet. Y, de nuevo, el Grinch, que también se coló entre el alumnado de la Academia de María Pozo, durante un desfile que cerraba la representación de El Cascanueces de la escuela MF Acento, dirigida por María Fernández.

Uno de los grupos de animación de la cabalgata / A.P.R.

Todas ellas abrían paso a Santa Claus, que llegaba una vez más en su trineo, aunque en esta ocasión lo hacía subido a una carroza para tener una mejor panorámica de los más pequeños, que lo miraban con ilusión mientras hacía sonar su campana. A su llegada a la plaza de Jesús, todos los participantes formaron un pasillo para recibir a Papá Noel, que se dirigió a su casa, donde recibió a cientos de niños y niñas.

La alcaldesa y la concejala de Fiestas recibieron a Papá Noel / A.P.R.

Fotos de recuerdo con el personaje y deseos de los más pequeños en forma de abrazos, que también recibieron la alcaldesa y la concejala de Fiestas durante la recepción oficial. “Gracias por venir un año más a Puerto Real, Papá Noel”, le decía Aurora Salvador mientras lo acompañaba hasta su casita.

A partir de ahí se abrieron las puertas de la Casa de Santa Claus para recibir a los niños y niñas, que emocionados charlaron con él, se llevaron caramelos y una foto para el recuerdo. Incluso algunos llegaron con regalos para Papá Noel en forma de dibujos. La Casa volverá a abrir sus puertas este viernes y mañana sábado, de 18:00 a 21:00 horas.