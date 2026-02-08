Ya lo dijo Manolín Santander hace unos días, cuando reflexionaba sobre la decisión del Jurado Oficial de dejar fuera de semifinal a 'Los cadisapiens (la involución)', "una de las cosas que nos da más pena es las letras que se han quedado sin cantar en las tablas del Falla". Y, sin duda, la más especial para la chirigota viñera es el pasodoble dedicado a Victoria que han colgado estos días en sus redes sociales.

Victoria, pocos viñeros no conocen a Victoria, alumna del colegio Santa Teresa, hija de Guille, uno de los componentes de la agrupación, y de Sara Madroñal, una mujer luchadora y de fuerza impresionante que ha inculcado a su pequeña "guerrera" que ha conseguido salir adelante a pesar de batallar con una enfermedad rara que le ha complicado la vida desde su nacimiento.

La letra, firmada por José Manuel Sánchez Reyes con música de Manolín Santander, no se queda sólo en el piropo y el reconocimiento a la lucha de la pequeña y sus padres sino que exige dignidad en el trato, más medios a la seguridad social para ayudar a las familias a soportar el coste económico del que depende la calidad de vida y la supervivencia, con todas las garantías, de estos niños y niñas, además de denunciar el recorte de monitores en la educación pública dirigidos a la atención de estos alumnos.