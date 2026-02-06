Manolín Santander tras quedarse fuera de la semifinal con 'Los cadisapiens': "Estamos tristes, pero ha sido un buen año de chirigotas"

Con muchísimo temple y "deportividad", Manolín Santander, uno de los autores que forman parte del tridente creativo de 'Los cadisapiens (la involución)', digiere el complicado trago de asumir que la vida de su chirigota en el COAC 2026 haya concluido tras cuartos de final. "Estamos tristes, claro, pero ha sido un buen año de chirigotas y personalmente me alegro mucho por todos los compañeros que han pasado, que entre ellos tengo, además muchos amigos", aduce.

Santander, que junto a José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco escribe esta chirigota viñera, es consciente de que el fallo del jurado "se basa en el gusto personal de cinco personas" y que él se queda "con todo el apoyo y cariño de tantísima gente" que durante la jornada dura de este viernes le tienen el teléfono "a reventar de mensajes y llamadas".

"Evidentemente, claro que para nosotros ha sido una sorpresa en el sentido de que teníamos hecho nuestros números y cábalas y, hombre, la posibilidad siempre está ahí porque, como te decía, es un año de muy buenas chirigotas. ¿Pero sabes qué pasa? Que es que yo no soy nadie para sacar a ninguno de los compañeros que sí han entrado. Desde luego que pienso que todos se lo merecen y que van a ser unas semifinales de envergadura en la modalidad de chirigota", expresa con mucha madurez.

Pero esta valoración no está reñida con la tristeza y las dos o tres espinitas que se le quedan a Manolo Santander al quedarse fuera de las semifinales. "Me da mucha pena las letras que se nos han quedado, las que íbamos a cantar ahora en esta fase, que eran muy bonitas y teníamos ilusión de cantarlas en las tablas del Falla. Pero, si te digo, sobre todo lo que tenemos mucho coraje es porque con el mal tiempo y cantar los últimos en cuartos, no pudimos hacer un buen pascalles con nuestras familias, que es una de nuestras tradiciones y ya este año pues se nos queda ahí sin poderlo hacer", reconoce el autor que también abrirá próximamente un periodo de reflexión personal.

"Yo tengo qué valorar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, qué es lo que queremos como chirigota y como grupo, pero creo que hacer esa reflexión ahora mismo no es bueno, porque yo al menos soy una batidora de emociones, y de ahí no sale nada fiable", ríe el chirigotero que insiste en dar "la enhorabuena a todos los compañeros semifinalistas".