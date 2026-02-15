Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz, ha sorprendido a todos los asistentes a su proclama de amor por la fiesta con un pregón muy comprometido y especial. Y es que el pregonero no solo se ha declarado a la ciudad, sino que una vez finiquitado su texto para dar el pistoletazo de salida a la semana grande de Cádiz, ha declarado su amor eterno a su pareja, Lorena, a la que llamó a las tablas de San Antonio, además de al alcalde de la ciudad y a la pregonera infantil, Ainhoa. Una vez sobre el balcón, frente a los cientos de asistentes y enmarcado por las columnas de Hércules, Manu Sánchez ha protagonizado un momento único, justo el día de San Valentín, pidiendo matrimonio a su novia y madre de sus dos hijos, sellando delante de todo Cádiz su amor para siempre, en una ceremonia civil exprés oficiada por Bruno García, y con la pregonera infantil como portadora de las arras.

Otro nuevo canto de amor del pregonero Manu Sánchez por Cádiz y su Carnaval.