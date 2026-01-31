Carnaval
La Erizada de La Viña en Cádiz repartirá gambas en vez de erizos

COAC 2026 | El primer recuerdo carnavalero de... Pilar Tejada ('Las mil maravillas')

La corista Pilar Tejada: "Teníamos que dar un palo por los comentarios recientes en las redes contra las mujeres"

Coro 'Las mil maravillas' en el COAC 2026

Pilar Tejada, del coro 'Las mil maravillas', en los pasillos del Gran Teatro Falla
Bruno Herrera

Cádiz, 31 de enero 2026 - 14:23

La directora del coro de Los Estudiantes, Pilar Tejada, se une a esta sección de 'Diario del Carnaval' del primer recuerdo carnavalero. La corista comparte con nosotros un par de experiencias infantiles. La primera protagonizada por 'La viudita naviera', esa melodía que desde los dos años tiene metida en la cabeza gracias a su madre. La segunda, como reconoce, siempre vinculada al coro de Los Estudiantes en los carruseles de la plaza, rememorando unas fotos vestida de corista con el antiguo grupo del coro 'La conquista'.

