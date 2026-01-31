La directora del coro de Los Estudiantes, Pilar Tejada, se une a esta sección de 'Diario del Carnaval' del primer recuerdo carnavalero. La corista comparte con nosotros un par de experiencias infantiles. La primera protagonizada por 'La viudita naviera', esa melodía que desde los dos años tiene metida en la cabeza gracias a su madre. La segunda, como reconoce, siempre vinculada al coro de Los Estudiantes en los carruseles de la plaza, rememorando unas fotos vestida de corista con el antiguo grupo del coro 'La conquista'.