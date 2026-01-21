La corista Pilar Tejada: "Teníamos que dar un palo por los comentarios recientes en las redes contra las mujeres"

La directora del coro de los Estudiantes, Pilar Tejada, se muestra "eufórica" en los pasillos del Gran Teatro Falla nada más salir del escenario tras el estreno del grupo de 'Las mil maravillas' en este COAC 2026, en el que además les toca defender el primer premio obtenido en la pasada edición.

"Esto es como un parto, cuando se sale ya, qué bueno", expresa la corista que describía "sensaciones muy buenas, de que hemos conectado y estamos contentos", resume el sentir del coro.

En cuanto a la presión añadida de ser los vigentes campeones de la modalidad, Tejada explica que "al principio sí que nos planteamos un poco" esa presión, sin embargo "hemos hecho lo de todos los años, disfrutar, relajarnos, hacer las cosas que nos gustan, mirándonos nos entendemos, así que hemos tratado de sacar un coro trabajado y que sea lo que tenga que ser. Venimos por supuesto a intentarlo, a revalidar, pero que sea lo que el jurado considere, obviamente".

'Las mil maravillas' le ha cantado el segundo tango a las mujeres, a la figura pionera de Adela del Moral como recuerdo de una transformación, el de la visibilidad femenina en el mundo del carnaval, que no tiene vuelta atrás a pesar de algunos reaccionarios. Tejada argumenta que "llevamos viendo los últimos días muchísimos comentarios en las redes a las compañeras que han cantado en comparsa. Por eso es obligado cantarle a esto. Que no se nos olvide que ya hace 40 años aquí una persona partió los techos", en referencia a Adela del Moral.

La directora del coro deja claro que "las mujeres somos igual de gaditanas que los hombres" y defiende que "hay que recordarlo día a día mientras siga habiendo personas que crean que no debemos estar aquí". Por ese motivo y "arropados por los compañeros del coro, consideramos que era obligatorio cantarlo y dar un palo a lo que hemos visto recientemente de los comentarios en las redes hacia las mujeres".

Por último, Tejada celebra en su estreno que este año el coro cumpla 20 años como grupo "desde que empezamos en la cantera con Rubén Cao (autor de la música), otros compañeros y yo con el primer coro". Sin embargo, "no hemos hablado nada de hacer algo especial, pero cumplir veinte años hay que cogerlo con mucho cariñito; al fin y al cabo yo empecé en esto con once años, al igual que Rubén, y aquí seguimos juntos. Así que algo muy mágico que seguramente lo celebraremos. No lo descartamos".