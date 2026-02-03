El comparsista Javi Brihuega, que en este COAC 2026 forma parte de la comparsa 'Los locos', es el nuevo protagonista de la sección de Diario del Carnaval El primer recuerdo carnavalero de...

Como no podía ser de otra manera, para Brihuega, apellido de sangre azul carnavalera, sus primeros recuerdos de, y sobre, la fiesta están ligados a las reuniones familiares. No en vano, su padre, Carli Brihuega, ha sido una de las voces más personales y reconocibles del carnaval gaditano, amén de la aportación actual de sus tías y la gran influencia de Antonio Galán, miembro de algunas de las comparsas míticas de Paco Alba. "Ahí, con ellos, me aprendí sus pasodobles", reconoce el joven.

Un hermoso primer acercamiento a la fiesta que lleva grabado en su memoria el joven valor de la modalidad que milita en las filas de la comparsa conocida como la comparsa de la Cantera que lleva la autoría de Antonio Pérez Piru y Sergio Guillén Tomate.