El primer recuerdo carnavalero de Edu Brihuega, un retazo de su memoria para esta sección que Diario del Carnaval ha inaugurado en el COAC 2026, tiene mucho que ver con una manera de vivir la fiesta muy difícil de repetir y recuperar.

El Carnaval vinculado íntimamente a las peñas, el Carnaval del ensayo general, de los niños al filo de un escenario, un recuerdo que habla de herencia y tradición. Y es que el integrante de la comparsa 'El manicomio' se retrotrae a aquellos ensayos generales en la peña Nuestra Andalucía que vivió de primera mano junto a los hijos de otros míticos comparsistas.

"Me recuerdo sentado en un tablón, encima de dos cajillos de cerveza, escuchando a la comparsa o la chirigota que estuviera en ese momento (...) El galleguito, el silva, el niño del Monzón... Todos allí sentados delante del escenario...", rememora.