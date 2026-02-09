Uno de los grandes referentes de la chirigota contemporánea, Chico Cornejo, se convierte en el nuevo protagonista de la sección El primer recuerdo carnavalero de... que Diario del Carnaval ha creado para este COAC 2026.

Así, aunque son miles los retales de recuerdos que atesora el componente de 'Piensa mal, y acertarás (los desconfiaos)' de su amplia trayectoria carnavalera, Chico Cornejo se retrotrae a una de sus primeras apariciones en el Gran Teatro Falla con la chirigota infantil 'Los superniños' del año 80.

"Recuerdo entrar por aquí y en esa escalera ver a 'Los simios', tres pedazos de tíos grandes vestidos de simios afinando la guitarras. Y esa imagen la tengo siempre presente", confiesa.