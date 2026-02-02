Sorteos
La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en la barriada de La Paz en Cádiz

La chirigota de los Stephen Hawking la vuelve a líar en su pasacalles al Teatro Fallla de Cádiz en los cuartos de final

"Otro año pasamos sin pena ni gloria, el año bueno hay que disfrutarlo"

'Una chirigota en teoría' en el COAC 2026

La chirigota de los Stephen Hawking la vuelven a líar en su pasacalles al Fallla en los cuartos de final
Bruno Herrera

02 de febrero 2026 - 00:00

'Una chirigota en teoría' ha vuelto a llegar al Teatro Falla de Cádiz metido por completo en el tipo. La chirigota de Stephen Hawking ha venido desde el Mentidero hasta el coliseo en sus sillas de ruedas y cantando 'Qué bonito está mi Cai' con el tono de su comunicador. Tampoco ha faltado 'El caballo camina 'pa 'ante' y el caballo camina pa atrás' `antes de volver a pisar las tablas del coliseo. El gran físico universal ha llegado a Cádiz a conocer su Carnaval y no se quiere marchar.

También te puede interesar

Lo último

stats