'Una chirigota en teoría' ha vuelto a llegar al Teatro Falla de Cádiz metido por completo en el tipo. La chirigota de Stephen Hawking ha venido desde el Mentidero hasta el coliseo en sus sillas de ruedas y cantando 'Qué bonito está mi Cai' con el tono de su comunicador. Tampoco ha faltado 'El caballo camina 'pa 'ante' y el caballo camina pa atrás' `antes de volver a pisar las tablas del coliseo. El gran físico universal ha llegado a Cádiz a conocer su Carnaval y no se quiere marchar.