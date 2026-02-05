La Borrasca Leonardo que está azotando Andalucía, ha tenido también un gran impacto en el litoral gaditano. Zonas como la Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera, han quedado totalmente destrozadas.

Los fuertes vientos que azotan la playa, unidos al oleaje, con olas de hasta seis metros de altura, han provocado grandes movimientos de arena que han acabado destrozando las pasarelas de madera, en uno de los puntos más turísticos del municipio de Vejer y de la costa gaditana.