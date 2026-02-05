Más de medio centenar de desalojados en Vejer ante el temor de la crecida del Río Barbate

El Ayuntamiento de Vejer, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concluyó anoche las labores de desalojo preventivo acordadas ante el riesgo de inundación en Cañada Ancha y en las zonas bajas de La Barca, La Angostura y Ribera de la Oliva. En concreto, 56 personas abandonaron estas zonas por precaución, mientras que otras 36 personas optaron por permanecer en sus viviendas.

La decisión se tomó tras una reunión tras una nueva reunión del CECOPAL y por recomendación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ante la posible crecida del río Barbate como consecuencia del desembalse de los pantanos la proximidad anoche de una nueva pleamar.

Todas las personas que han abandonado las áreas afectadas han contado con una alternativa habitacional. Muchos acudieron a casas de familiares o amigos, y el Ayuntamiento habilitó con todo el equipamiento necesario, el Pabellón Municipal del Complejo Deportivo para aquellas personas que lo necesitaron.

Desde el Ayuntamiento de Vejer han agradecido la colaboración de los hostales, hoteles y particulares del municipio, que se han ofrecido de manera voluntaria para acoger a posibles desalojados. El agradecimiento se hace extensivo a los operarios, técnicos, voluntarios de Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y empresas externas por su gran trabajo. El Ayuntamiento recuerda a la población del municipio, que cualquier incidencia pueden trasladarla a la Policía Local en el 956 45 04 00 o en Emergencias 112.