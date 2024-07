Jugamos a 'Deathsprint 66' y te preparamos para lo que viene

‘Deathsprint 66’ es el próximo título desarrollado por Sumo Digital (‘Still Wakes the Deep’, ‘Vampire the Masquerade: Bloodlines 2’) y distribuido por Secret Mode. Ambas empresas pertenecen a Sumo Group, que es a su vez una de las numerosas compañías propiedad de la todopoderosa Tencent. Sirva esta introducción para explicar de dónde llega el músculo necesario para producir los numerosos títulos que actualmente tiene Sumo Digital en desarrollo, y que se lanzarán en próximas fechas (o acaban de lanzarse), a saber: ‘Parcel Corps’, ‘Critter Café’, ‘Loddlenaut’, ‘A Little to the left’, ‘Mars Horizon 2’ o ‘Make way’.

Entre ellos, destacamos hoy un título de carreras que ya hemos tenido oportunidad de probar y del que os avanzamos sus impresiones.

La velocidad del clon

La fórmula base propone un juego de carreras de alta velocidad protagonizado por clones, que en esta ocasión no están montados en vehículos, sino que van capacitados con trajes especiales que les permiten utilizar turbos, patinar, dar enormes saltos y muchas más acciones. Como habrás adivinado las carreras serán a pie, y también serán a muerte: los clones no paran de morir durante toda la competición, y otros clones les sustituirán en la contienda. Estos pueden usar varias habilidades para tomar ventaja sobre los rivales, y las principales las podemos recoger en el recorrido, al modo que lo hacemos en Mario Kart, con el que el juego guarda paralelismos más que evidentes.

Las habilidades que podemos utilizar son varias: lanzar a los rivales fuera de la pista; una sierra giratoria para acabar con los oponentes; un escudo para protegerte durante un tiempo; bombas que puedes dejar para que los otros clones exploten al tocarlas; o una habilidad que te da más velocidad durante un tiempo y permite embestir a tus rivales. Además de estas habilidades, durante la carrera puedes recoger potenciadores que te darán más impulso. Como si las semejanzas con el juego de Nintendo no fueran suficientes; durante la carrera también tendremos que pulsar una tecla especial, o el L2 en el mando, para derrapar en las curvas.

Cuidado con la pista

‘Deathsprint 66’ dispone de varios circuitos con una gran cantidad de obstáculos y huecos por los que te puedes caer. Los circuitos se pueden jugar a una sola vuelta o hasta cinco, al menos hasta donde hemos podido comprobar. Las pistas también cuentan con una gran variedad de caminos opcionales para llegar a la meta. Los recorridos más rápidos son más difíciles de atravesar, ya que son más estrechos y tienen más obstáculos.

Una captura de pantalla de Deathspring 66

El título aparentemente se ofrece pletórico de innovaciones que hacen de las carreras una explosión visual: correr por paredes verticales; láseres que pueden seccionar a tu clon; plataformas de aceleración; plataformas de salto; tirolinas; e incluso barandillas en las que subirte y deslizarte como si tuvieras unos patines. El título mezcla aspectos que hemos visto en todo tipo de juegos: desde triples A hasta juego casuales para móviles (los conocidos como endless runner) para unir todo en un solo juego de carreras lleno de opciones y dificultades.

Muertes, gloria y estilo

En su conjunto, el concepto rememora (o trata de hacerlo) las locas carreras de ‘Mario Kart’ donde la conducción es algo casi secundario, y en las que tienes que estar más atento a los extras del circuito y a tus rivales que a la siguiente curva. Nos inunda con múltiples opciones, alternativas, armas y efectos visuales a cada segundo, ofreciendo una diversión basada en la casi saturación sensorial del jugador mientras le obliga a tomar las mejores decisiones en la carrera. En conclusión, el título resulta muy divertido, ideal para jugar con amigos, pero sus personajes carecen del carisma de los de la factoría de Nintendo.

Al acabar la carrera, la entrega recoge tres tipos de progreso: muertes, gloria y estilo. La barra de muertes avanzará en función del número de veces que hayas muerto y el número de rivales con el que hayas acabado; la barra de gloria progresará en función del número de potenciadores que hayas recogido durante la carrera o del tiempo que hayas hecho; por último, la barra de estilo, que avanzará en función de tu estilo en las carreras: se incrementará cuanto más derrapes y más tirolinas, paredes y plataformas uses.

En resumen

En nuestra primera experiencia con el programa, ‘Deathsprint 66’ se ha mostrado como un juego muy entretenido y lleno de acción, con partidas cortas y divertidas. Si disfrutas de juegos con estas características, seguramente encontrarás una experiencia igualmente emocionante, pero con estilo propio. Si quieres probarlo, en la página de Steam del juego puedes solicitar participar en su primer test público, que arrancará el día 8 de agosto.