Battlefield V y S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, estrellas del catálogo de Playstation Plus Premium y Extra este mes

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado los títulos que llegarán este mes de mayo sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.

En el caso del catálogo de juegos para los tier Extra y Premium, SIE ha desgranado que son nueve los nuevos títulos que desde el próximo 20 de mayo estarán disponibles para los suscriptores: Sand Land para PS4® / PS5®; Soul Hackers 2 para PS5; Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition para PS5; Five Nights at Freddy's: Help Wanted para PS4; Battlefield™ V para PS5; S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy para PS4 y PS5; Granblue Fantasy Versus: Rising para PS4 y PS5; Humankind para PS4 y PS5; Story of Seasons: A Wonderful Life para PS5; y Gloomhaven Mercenaries Edition para PS4 y PS5.

Destacando alguno de ellos, Sand Land es un RPG de acción en tercera persona basado en el manga homónimo de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. En él, el jugador se convertirá en su protagonista: Beelzebub, el príncipe de los demonios, que junto a su acompañante Thief y el valiente Sheriff Rao, vivirá una gran aventura en busca del manantial legendario oculto en el desierto y mucho más. El jugador deberá usar los sentidos y la imaginación para fabricar tanques y otros vehículos que servirán para recorrer tierras repletas de recursos, disfrutar de una amplia gama de piezas y transformar su base de operaciones en una ciudad próspera con ayuda de la gente que vaya conociendo en este desierto.

Por su parte, Soul Hackers 2 es un RPG, secuela del clásico Devil Summoner: Soul Hackers. En un mundo donde la humanidad se ve amenazada por un inminente apocalipsis, una mentalidad colectiva digital convertida en conciencia, Aion, crea a Ringo y Figue, dos agentes encargadas de evitar la catástrofe. A lo largo de la aventura, Ringo utilizará su habilidad de soul hacking para revivir a individuos clave y formar un equipo que enfrente a las facciones de invocadores de demonios Yatagarasu y la Sociedad Fantasma.

En el caso de Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition es una versión que combina el superventas Five Nights at Freddy’s: Help Wanted y su DLC, Curse of Dreadbear, que ofrece 50 minijuegos cargados de diversión escalofriante en un solo pack terrorífico, exclusivamente para PS5® y PSVR2®. La experiencia se desarrolla en escenarios icónicos de la saga, donde el objetivo es sobrevivir a diversas situaciones inquietantes, como monitorear cámaras de seguridad, reparar animatrónicos defectuosos o resistir el ataque de figuras mecánicas hostiles. La combinación de una atmósfera opresiva, efectos sonoros inquietantes y mecánicas de juego centradas en la vigilancia y la reacción rápida garantiza una experiencia inmersiva y aterradora.

Por otro lado, Battlefield™ V es la entrega de la saga de acción bélica y shooter en primera persona, Battlefield, que regresa a sus orígenes con una representación inédita de la 2ª Guerra Mundial. En Battlefield™ V el jugador podrá disfrutar de ‘Grandes operaciones’ librando batallas históricas en distintos mapas y modos durante un máximo de cuatro días de juego en los que no habrá dos batallas iguales; ‘Historias de guerra’ donde podrá explorar las historias de un jugador inspiradas en lugares y eventos reales de la 2ª Guerra Mundial con un amplio arsenal de armas, vehículos y métodos de destrucción con los que acabar con los enemigos y ‘Tormenta de fuego’ el mapa más grande de Battlefield™ que está rodeado de un letal anillo de llamas en el cual el jugador podrá librar batallas con hasta 64 jugadores en solitario o en patrulla y hacer uso de armas épicas y vehículos de combate.

Y S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ofrece una experiencia de supervivencia en mundo abierto de los clásicos renovados de la trilogía S.T.A.L.K.E.R., aclamada por su ambientación y profundidad. Esta colección invita a explorar los orígenes de la Zona, asumir el rol de distintos stalkers y descubrir múltiples desenlaces determinados por las decisiones tomadas a lo largo de la partida. Los jugadores deberán enfrentarse a entornos contaminados por radiación, atravesar zonas plagadas de anomalías letales y participar en tiroteos intensos donde la precisión y los reflejos son clave. La exploración conduce a lugares oscuros y peligrosos, incluidas catacumbas habitadas por mutantes hostiles, donde se ocultan secretos que desafían la lógica y la cordura.

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 20 de mayo. Estos títulos son: Bloodstained: Ritual of the Night, Deceive Inc., Ghostrunner, Journey to the Savage Planet, Journey to the Savage Planet: Employee of the Month, Enter the Gungeon, The Sims 4 Island Living, Stranded Alien Dawn, MotoGP 24, Grand Theft Auto V, inFAMOUS Second Son, Payday 2: Crimewave Edition, Portal Knights, Batman: Arkham Knight, LEGO Marvel Super Heroes 2, The LEGO Movie 2 Videogame, Synth Riders - Remastered Edition, Walkabout Mini Golf, Before Your Eyes, The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 1, The Walking Dead: Saints & Sinners -- Chapter 2: Retribution Playback Edition, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Resistance: Fall of Man, Resistance 2.