Este pasado miércoles, en plena vorágine de la borrasca Leonardo que ha azotado con lluvias copiosas a toda Andalucía, pero especialmente a la provincia de Cádiz, el programa Y ahora Sonsoles "se metió en un charco", como admitió su propia conductora, Sonsoles Ónega, cuando creyeron que los márgenes del puente León de Carranza habían quedado inundados por una riada. El equipo no se percató de que el puente de tres carriles, pese a estar considerado como una autovía urbana, uniendo los términos de Puerto Real con el de Cádiz, cruza la bahía gaditana. "La CA-36, una autovía urbana de acceso a Cádiz por el puente José León de Carranza totalmente inundada a los lados. Esta imagen, habitual no es", escudriñaba sin darse cuenta ninguno de los contertulios que estaba viendo el mar.

De la pifia del análisis asombrado del programa de Antena 3 se han hecho eco bastantes medios. En el caso de la autonómica catalana TV3 le han sacado punta, como sucede con tantos gazapos (en televisión y redes) en el programa APM, Alguna pregunta més?, y han montado un vídeo en el que se desternillan con el error con uno de sus típicos montajes irónicos, entrelazando con imágenes de reacciones. También se incluye el vídeo en off de un gaditano que afila el tremendo despiste captando imágenes de las 'inundaciones' desde el segundo puente, el de la Pepa, señalando a la gente que ha "aparcado" barcos en lo que imaginariamente son campos de patatas anegados. Mucha guasa.

El vídeo formará parte de la emisión del próximo miércoles, noche en que se ofrece este zapping satírico, uno de los espacios de entretenimiento más veteranos, y virales, de la cadena catalana, que revisa con retranca y (bastante) mala uva a la competencia y a los contenidos propios.

Sonsoles Ónega se disculpó el jueves del craso error, admitió el despiste por la cantidad de imágenes que les llegaba con la actualidad y deseando, como dardo, que Dios proteja a los han visto que era una confusión imperdonable o a los que nunca se equivocan.

El despiste de Y ahora Sonsoles va a seguir dando juego. Como poco en el inminente Carnaval.