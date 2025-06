Susana Guasch y Luis Enrique: un enfrentamiento de nueve años atrás que no olvida ‘Lucho’

Luis Enrique ha sido uno de los grandes triunfadores que nos deja el pasado fin de semana. El técnico asturiano del PSG ha conquistado la primera Champions League para el equipo parisino tras imponerse de manera rotunda al Inter de Milán por 5-0. Al finalizar el encuentro, Luis Enrique atendía a los medios de comunicación, ajustando algunas cuentas pendientes con periodistas españoles.

“Vengo por Mónica, ya lo sabéis todos, por ti poco, por ti poco, Susana”, le dijo a Susana Guasch en los micrófonos de Movistar Plus+. A Susana le pilló de imprevisto el comentario del entrenador del PSG. “Oye se pasa el tiempo. ¿Cuánto ha pasado?”, contestaba la periodista catalana.

La entrevista de Susana Guasch a Luis Enrique en 2016 que no contentó al técnico asturiano. / ATRESMEDIA

El encontronazo entre ambos, del que no se olvida Luis Enrique, tuvo lugar cuando el asturiano dirigía el banquillo del FC Barcelona. En la previa de un partido de Champions League ante el Atlético de Madrid y tras perder ante el Real Madrid por 1-2 en Liga, Lucho no estaba de acuerdo con el análisis de la periodista deportiva. “Vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito. No tiene que ver nada con el de un profesional. Repito, tú habla de lo que quieras y yo te contesto de lo que me apetezca”, sentenciaba el técnico.

Susana Guasch, unas horas después del dardo de Luis Enrique, se ha referido a la polémica en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. “Llevaba sin verle nueve años. Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos… pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso. Lo mejor es que él, casi una década después, sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona, que no os podéis perder si es que no lo habéis visto”, ha explicado.