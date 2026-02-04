Adolfo, de 83 años, el concursante televisivo de mayor edad y su sorpresa en 'Cifras y Letras'

El programa 417 de Cifras y Letras en su actual etapa en La 2, la tercera entrega emitida este miércoles, contempló la participación de Adolfo Menéndez Álvarez, un gijonés de 83 años, que se ha convertido en el concursante de más edad en este concurso y por extensión a todos estos formatos en la historia de la televisión en España. Su participación además fue lucida y estuvo a punto de dar la sorpresa ante Ángel, toledano de la localidad de Pantoja, que llevaba cinco entregas de permanencia.

Adolfo, natural de Asturias, de la localidad de Yerbo, del concejo de Tineo, emigró con ocho años a Argentina, la experiencia que le marcó su vida. En la capital argentina vivió casi treinta años, y de ahí un acento de nostalgia que mantiene pese a que desde los 35 años se instaló en Gijón. Su deje porteño delata esa emigración, que también se contempla en sus firmes gustos musicales. Los asesores, David Calle y Elena Herraiz, se lo pasaron en grande con la actitud del veterano participante.

El asturiano estuvo a punto de dar la campanada este miércoles en los retos finales, cuando remontó ante Ángel y en el decisivo, el cálculo mental, dio la respuesta antes que su contricante pero no dio al pulsador. Tenía la solución correcta pero no efectuó el trámite del concurso por lo que rozó la victoria sin poderla disfrutar.

Fue una anécdota que todos se tomaron con humor pero que revela el nivel con que llegó Adolfo al programa. Se merece al menos una reaparición como invitado en otro momento. Aitor Albizua no salía de su asombro ante la pericia y brillantez del participante de 83 años. De no haberse liado con la tablet en las pruebas de números habría plantado aún mayor batalla ante su rival.