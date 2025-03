La actriz del momento sueña con convertirse en Isabel Pantoja

La cantante Isabel Pantoja firmaba hace una semana un acuerdo con la productora Mediacrest (El Cazador) para desarrollar dos proyectos que tenía pendientes y que quería tutelar. Dos series biográficas: una con desarrollo de ficción, cuando su propia vida ha sido una novela; y otra, una docuserie que analice su figura en su tiempo y sus personajes con los que ha compartido portada, con Raphaelismo de modelo ideal.

Pantoja, necesitada de ingresos tras mudarse a Madrid y poner en otras manos la finca asidonense de Cantora, ha visto el cielo abierto con estados dos producciones en ciernes, dando así su versión a otras series biográficas en las que aparece.

Hay una firme candidata a ser Isabel Pantoja que ya ha mostrado todo su entusiasmo e implicación. Le gustaría ser Isabel Pantoja, como ya acaba de ser Massiel en una serie sobre la victoria eurovisiva para Movistar Plus +. La actriz extremeña Carolina Yuste (Badajoz 1991) se presta a ser la tonadillera en una ficción. Es uno de sueños y lo dice convencida quien ha sido premiada con el Goya por su mangífica labor en la película La infiltrada, sobre la lucha policial ante el colectivo terrorista vasco en los años de plomo.

Carolina Yuste gana el Goya a mejor actriz por 'La infiltrada'. / Julio Muñoz/EFE

Yuste, que dio vida a una joven de las Tres Mil Viviendas en Sevillanas de Brooklyn, una de las intérpretes más reconocidas de su generación, ha puesto de manifiesto su ilusión por asumir retos interpretativos de envergadura como sería ponerse en la piel de una figura de la canción en español como Pantoja.

Carolina, la intérprete del momento, comenzó su carrera en el teatro, experiencia que le permitió pulir su oficio y ganar músuculo frente al público. Estuvo en montajes como La Estupidez de Rafael Spregelburd, y su debut en el cine fue sólido, en 2018, con su papel en Carmen y Lola, dirigida por Arantxa Echevarría. En este filme era Paqui, una joven gitana que se enfrenta a los prejuicios de su comunidad. Fue su primer Goya, en 2019. El galardón la colocó en un lugar preferente para todas las producciones en las que ha participado como Hasta el cielo, thriller de acción dirigido por Daniel Calparsoro, y en series como La víctima número 8 o Las noches de Tefía.

“El sueño de mi vida es interpretar a Isabel Pantoja”, aseguraba en la premios de la Unión de Actores esta semana a Europa Press.

“Llevo diciendo años, y esto no es broma, que el biopic que me encantaría hacer es el de Isabel Pantoja. Por favor, lo pido. Quien lo vaya a hacer que me llame”, ha aseverado la pacense, premiada en dicha gala también por La infiltrada. "Hemos tenido a gente muy grande en este país", ha subrayaado.

La cantante sevillana se dio a conocer a mediados de los 70 en el mundo artístico tras trabajar desde niña en los tablaos. Su matrimonio con el torero Paquirri y su trágico fallecimiento en 1984 la terminaron de convertir en un nombre carismático en la copla. Su primer disco como viuda, Marinero de luces, la elevó a niveles de mito y epílogo de la copla tradicional. Participó en el cine, su nombre está unido a las portadas y programa del corazón hasta el ascenso mediático político por ser la pareja del entonces alcalde marbellí Julián Muñoz y su descenso junto a este en plena Operación Malaya que le llevó a cumplir prisión. La vida de Isabel Pantoja, efectivamente, da para toda un biopic de ambición, el que le gustaría protagonizar Carolina Yuste si se dan las circunstancias.