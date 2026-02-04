El fundador de Telegram carga contra el Gobierno y pide a los españoles "luchar por sus derechos" ante la regulación de las redes sociales

El fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, ha enviado este miércoles un mensaje directo a todos los usuarios españoles de la aplicación criticando las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para regular las redes sociales. El comunicado, que llegó a los móviles alrededor de las 18:00 a través del canal oficial de Telegram, es un hecho sin precedentes en España y ha desatado una dura respuesta por parte del Ejecutivo.

En su mensaje, el empresario ruso muestra su rechazo frontal a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años anunciada por Sánchez el martes, junto con otras cuatro medidas destinadas a regular el entorno digital. Dúrov advierte de que estas restricciones "amenazan vuestras libertades en internet" y enumera cuatro "señales de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad" que, según él, convertirían a España en un Estado de vigilancia.

El fundador de Telegram argumenta que la prohibición para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria establecería "un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos". Según Dúrov, lo que empieza con los menores podría extenderse a todos los usuarios, sofocando el debate abierto en internet.

También critica la responsabilidad penal para los ejecutivos de plataformas digitales que no retiren contenidos ilícitos, una de las medidas que Sánchez anunció mediante una reforma del Código Penal. Para el empresario ruso, esto forzará a las plataformas a practicar una "sobrecensura", borrando cualquier contenido mínimamente controvertido para evitar riesgos legales, lo que silenciaría "disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas".

Además, Dúrov sostiene que con estas medidas "los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado", y advierte de que las definiciones vagas de "odio" podrían convertirse en "una herramienta para suprimir a la oposición". El mensaje concluye con un llamamiento directo: "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente, antes de que sea tarde".

La reacción del Gobierno

La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. El presidente Pedro Sánchez ha respondido en su cuenta de X con una referencia literaria al Quijote: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido más directo y ha escrito que "hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono", concluyendo con un "пока Pavel" (adiós Pavel, en ruso).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha criticado duramente el envío masivo del mensaje. "Miles de usuarios de Telegram han recibido un mensaje no autorizado de su dueño diciendo que el Gobierno amenaza las libertades. No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha escrito la líder de Sumar en la red social Bluesky.

Desde Moncloa han reprochado a Dúrov que haya vertido "varias mentiras" y "ataques ilegítimos" contra el Gobierno, criticando especialmente que haya usado el control "sin restricciones" de la aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios españoles. "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", han subrayado fuentes del Ejecutivo, que consideran que este hecho demuestra "por sí solo" la "urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil".

"Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", han defendido desde la Presidencia del Gobierno.

El Ejecutivo ha recordado que los problemas en las redes sociales "no son un invento del Gobierno, sino una preocupación generalizada de la ciudadanía", citando el último Eurobarómetro, según el cual el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y los discursos de odio, y el 89% por la concentración de poder en las grandes plataformas y la falta de transparencia de sus algoritmos.

Desde Moncloa también han señalado que Dúrov "está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves" tras su imputación en agosto de 2024 por la Justicia francesa por doce delitos, entre ellos blanqueo de delitos cometidos por una banda organizada.

Según el Gobierno, la plataforma ha incumplido "de forma reiterada sus obligaciones de control" y el fundador de Telegram ha diseñado "deliberadamente una arquitectura de mínima moderación" que ha convertido la aplicación "en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con casos investigados en países como Francia, Corea del Sur o España".

El Gobierno ha insistido en que el mensaje enviado por Dúrov es "un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales", señalando que "está lleno de bulos y va destinado a erosionar la confianza en nuestras instituciones".

El PSOE, en un comunicado, ha cargado contra el fundador de Telegram por "señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático", calificándolo como "un hecho de extrema gravedad que no puede normalizarse".

Este enfrentamiento se produce apenas unas horas después del cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y el magnate Elon Musk, propietario de la red social X, quien tachó al presidente del Gobierno de ser "el verdadero fascista totalitario". Hasta el momento, otras plataformas como Tik Tok o Meta no se han pronunciado sobre las medidas de protección de entornos digitales avanzadas por el presidente español.