Ubrique mantiene el nivel 1 de emergencia mientras permanece pendiente del cauce del río

Los ubriqueños continúan pendientes de la borrasca Leonardo. A primera hora de este jueves se ha celebrado una nueva reunión de control de la Junta de Seguridad, cuyas conclusiones ha trasladado el Ayuntamiento a la ciudadanía a través de las redes sociales municipales. De esta manera, se mantiene el nivel de emergencia 1 y se solicita a la población que guarde las medidas de protección y seguridad necesarias, recomendando prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. Tampoco habrá clases hoy en los centros escolares.

También continúan las labores de control del cauce del río en lugares tan sensibles como Azorín y Los Patitos y se ha acordonado el paseo fluvial para impedir el paso a los vecinos. Respecto a Los Patitos, el propio Ayuntamiento solicitaba durante la noche del miércoles el apoyo de la UME y de la delegación territorial de Agricultura para actuar allí con la colaboración de los equipos municipales. Sin duda, el riesgo de subida del río es lo que quita el sueño a los ubriqueños en estos días tan complicados.

El equipo de gobierno ha solicitado además la presencia de técnicos de Endesa para estudiar la situación del socavón ubicado junto al centro de transformación de la calle Lepanto, que ha tenido en vilo al personal municipal que se ha llevado la pasada madrugada trabajando allí. Un personal municipal que también ha echado largas horas controlando el arrastre de rocas en el cauce entre el puente del pabellón del IES Los Remedios y el colegio Sagrado Corazón.

Por otro lado, el Consistorio ha reforzado el servicio de jardinería en puntos como Mulera y Antonio Barbadillo y está insistiendo en el control y la atención de las personas vulnerables y del sector del curtido durante estas jornadas de temporal. Ante la decisión de las empresas de retomar la actividad, operarios municipales visitarán los centros de trabajo para garantizar la seguridad.

La junta de seguridad ha mantenido una nueva reunión este jueves. / Ayuntamiento de Ubrique

Las urgencias sanitarias, al hospital de Jerez

Otro motivo de gran preocupación entre los ubriqueños es el corte de la carretera entre Prado del Rey y Villamartín. Desde el Ayuntamiento se ha informado a población que para acudir al hospital de Villamartín se deberá utilizar la carretera de Arcos. Por otro lado, el propio alcalde, Mario Casillas, ha explicado que la delegación territorial de Salud le ha confirmado que las urgencias sanitarias de Ubrique se podrán derivar al hospital de Jerez dado el corte de la carretera. Además, el Consistorio aconseja a la población que si tienen alguna cita no urgente en el Hospital de Villamartín soliciten un cambio de fecha.

En lo que va de año ya ha llovido en Ubrique más que en todo 2025

Según datos de la empresa mixta Aguas de Ubrique (Emausa), Ubrique registró una pluviometría el miércoles de 138 litros por metro cuadrados. Con 1.348 litros por metro cuadrado acumulados a fecha de este 5 de febrero, la ciudad ya ha superado los 1.232 litros por metro cuadrado con los que se cerró 2025.