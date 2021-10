Un día para reivindicar el papel de la mujer en el ámbito rural

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Área de Igualdad, ha llevado a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada formativa y de convivencia en Algodonales, en colaboración con CERES (Asociación de Mujeres del Mundo Rural CERES-Cádiz, que cumple veinte años de existencia), el Ayuntamiento de Algodonales, COAG, la Fundación ‘la Caixa’ y la Cooperativa de Algodonales Algodoliva. El objetivo se centra en romper estereotipos de género en la agricultura y la ganadería. El acto fue presidido por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, que estuvo acompañada por el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña; la presidenta de CERES, Isabel Pérez; y Eloísa del Río, en representación de Agrobank, de La Caixa. Además, han estado presentes los diputados provinciales Carmen Collado, Ana Carrera y Manuel Ángel Chacón.

Tal y como señaló Ban Ki-moon, anterior Secretario General de las Naciones Unidas, “colectivamente, las mujeres rurales son una fuerza que puede impulsar el progreso a nivel mundial”. Esta convicción es la que ha movido a la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Igualdad, a crear el Programa ‘Mujer Rural’, que se viene desarrollando desde el año 2015.

La presidenta de la Diputación, Irene García, compartió el encuentro que congregó en Algodonales a unas 100 mujeres procedentes de distintos municipios de toda la provincia. Durante su intervención, la presidenta destacó el papel clave que tiene que desempeñar la mujer en el mundo rural, al igual que en cualquier aspecto de la vida social y económica, “desde la igualdad y la justicia”.

García señaló la importancia de la jornada que se celebró este jueves en Algodonales para reivindicar el liderazgo femenino en, como en este caso, profesiones masculinizadas: “Se trata de ir transformando la sociedad, avanzando económicamente y dando paso a las mujeres en todos los ámbitos”, apostilló.

La presidenta de la Diputación se refirió a un aspecto esencial para la participación real de la mujer en la esfera productiva y económica: la conciliación de la vida laboral y familiar. “El campo son los 365 días al año y las 24 horas al día, exigencia muy elevada para quienes, tradicionalmente, debéis atender también a vuestros hijos y vuestras casas. Este concepto, al igual que lo está haciendo en otras profesiones, también ha de variar en el entorno rural”, ha reflexionado.

También habló Irene García de la labor importante de colectivos como CERES a la hora de garantizar “que las mujeres acudamos al campo como una opción, que decidamos si queremos o no hacerlo, no por necesidad y, por supuesto, no en condiciones laborales injustas”. La presidenta de la Diputación quiso igualmente alabar y recordar a las generaciones precedentes, “las mujeres que dedicaron su tiempo y esfuerzo a que hoy en día las mujeres tengamos más derechos y oportunidades que las que tuvieron ellas. En ese sentido, nosotras, como herederas de ese legado, tenemos la obligación de seguir trasladándolo a nuestras hijas, agrandando sus derechos, haciendo una sociedad más equitativa”.

Irene García ha destacado que “estamos avanzando y lo hacemos deprisa, aunque aún no es suficiente”. Ha hecho referencia a casos paradigmáticos como el de la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil, Manuela Leal, que ha logrado dar un “enorme paso” en un mundo masculinizado como el de la pesca. “Hay que visibilizar vuestro trabajo, desde la relevancia que tiene para continuar un proceso que, si bien es largo y complejo, dará a vuestro sector y a esta provincia una riqueza social y económica fundamentales para seguir creciendo desde la justicia y la igualdad”, dijo.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, puso el acento en la importancia del empoderamiento femenino, de manera que se vayan rompiendo techos de cristal, “como se ha conseguido con la presidencia de la Diputación, por primera vez gobernada por una mujer”. En ese sentido, se ha congratulado del paso al frente que mujeres de su localidad están dando para ocupar puestos directivos en las entidades y empresas agrícolas.

La jornada tuvo un marcado carácter formativo, con la impartición de hasta cuatro talleres: ‘Tractoristas de última generación’, ‘El uso de la carretilla elevadora’, ‘El uso del dron en la agricultura y la ganadería’ y ‘Agricultura 4.0’.

La jornada se desarrolló gracias a la subvención que la Diputación, a través del programa DipuActiva, concedió a CERES, con un montante total de 15.000 euros.