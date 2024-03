Empresarios de la Piel de Ubrique: “Debemos apostar por los propios proyectos de distribución”

Distintas marcas locales se dan cita desde este jueves y hasta el domingo en esta Feria de la Piel de Ubrique para promocionar su actividad empresarial como el mejor de los escaparates para que el gran público conozca lo que se hace aquí.

Una de estas firmas es Crush Leather Goods, una de las marcas emergentes nativas de Ubrique dirigida por el empresario Pepe Montiel y que está presente en la feria con un espacio expositivo ubicado en la antigua ermita de San Juan de Letrán.

El empresario Pepe Montiel, que fue distinguido en 2023 por la Junta de Andalucía por dirigir Betangible, considerada la mejor empresa artesana de Andalucía, en la categoría de Innovación e Investigación, y dueño de la marca ubriqueña Crush, reflexiona al hilo de esta muestra. “Ubrique y su buen saber hacer están presentes en las estanterías de los mejores puntos de venta en el mundo, pero normalmente detrás de una marca nacida en otro punto geográfico. Nuestra marca Crush, aunque con una clara vocación internacional desde sus orígenes, nació en Ubrique con los valores de transparencia y honestidad del universo artesano global. Cueros de origen español, desarrollados en exclusiva, manufactura impecable, diseños minimalistas donde la funcionalidad y la paleta de color se reconocen en un instante. Nuestra participación en ‘Bajo La Piel’ se nos antoja como obligatoria. Estar presente en la primera edición de un evento donde se muestran las bondades de nuestro pueblo y de su saber hacer es un auténtico orgullo. Desde nuestra ubicación en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique (ermita San Juan de Letrán) vamos a presentar nuestra nueva línea de comunicación donde nos centramos en las relaciones, los vínculos y las conexiones entre las personas”.

Y añade como filosofía de esta primera feria que levanta la localidad que “Ubrique debe apostar por sus propios proyectos de distribución. Esta apuesta hay que hacerla en serio. Profesionalmente. Creo que trabajar los valores de una marca no es lo mismo que trabajar los valores de una empresa que ofrece servicios de fabricación a terceros. No podemos ser simplemente una marca de un fabricante. Al menos, en nuestro caso no es así. Las áreas y departamentos de nuestra marca están profesionalizados. Ya sea con personal y recursos internos o contando con los mejores profesionales que podamos alcanzar”.

Pepe Montiel, como participante en esta muestra marroquinera, concluye que “de esta primera experiencia debemos sacar las conclusiones oportunas para posteriores ediciones donde el peso de los valores diferenciados de lo hecho en Ubrique se hagan patentes”.