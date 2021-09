Prado del Rey: Podemos pide la celebración de la Feria de la Miel

Podemos considera que, una vez levantadas las restricciones sanitarias más severas, se debería celebrar en octubre la tradicional Feria de la Miel que venía teniendo lugar alrededor del 12 de octubre hasta antes de la pandemia sanitaria por el Covid.

El evento apícola, promovido por el Ayuntamiento de Prado del Rey y con apoyo económico de la Diputación provincial y Junta de Andalucía, reúne a productores, distribuidores y consumidores y supone un espaldarazo para el “principal motor económico” de este municipio de 5.000 habitantes de la Sierra de Cádiz, dice la formación morada.

“No tiene sentido que no se celebre este año. Si no puede ser a principio de octubre, podría ser a finales o en noviembre, pero debería realizarse porque tiene un gran impacto económico en toda la comarca, que no está sobrada de industria y dinero”, manifiesta José María Martínez Figueredo, portavoz de Podemos en Prado del Rey.

El dirigente morado de la localidad pradense señala que “el sector apícola mueve al año de forma directa alrededor de 6 millones de euros, emplea a 200 apicultores y supone un impulso para otros sectores de Prado del Rey y del resto de la Sierra de Cádiz, donde se acumulan el 80% de todas las colmenas de la provincia”.

Así, José María Figueredo pide a Vanesa Beltrán, del Partido Popular, alcaldesa de Prado del Rey, que “se ponga las pilas y comunique a la Junta que de ninguna manera puede suspenderse la Feria de la Miel, porque es fundamental para la economía local”, dijo.