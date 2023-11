Algar y la Fundación Cádiz CF, en negociaciones para el resurgir del Tajo del Águila

Algar quiere agarrar el tirón turístico actual poniendo, otra vez, en el escaparate de la oferta el complejo turístico rural del Tajo del Águila, un atractivo enclave que lleva cinco años cerrado y que fue hasta hace poco un impulsor para la economía local. Así que el Ayuntamiento de la localidad, como titular de este espacio, y la Fundación Cádiz C.F. están en negociaciones para buscar el resurgir de estas instalaciones que se encuentran en un enclave idílico en el término municipal de este pueblo, de casi 1.500 habitantes, Así lo ha podido saber Diario de Cádiz, aunque ambas partes no tienen aún nada formalmente cerrado y por lo tanto, la institución municipal podría estar, también, en conversaciones con otras entidades para la futura explotación del lugar.

Hay que recordar que en 2018 se cerró este complejo turístico del Tajo del Águila por problemas administrativos en la renovación de la concesión. El nuevo gobierno municipal encabezado por el alcalde, José Carlos Sánchez (PP), trata de volver a reactivarlo para que sea una locomotora turística no sólo de la localidad sino también de la Sierra. Este complejo, situado entre dos parques naturales y a orillas del embalse del Guadalcacín, abrió sus puertas entre 1999-2000, ofreciendo alojamientos en cabañas, zona de restauración, aula de formación de la naturaleza y área para la práctica de deportes náuticos. Con los años, el Ayuntamiento no descarta retomar, incluso, para el futuro, un proyecto para la creación de un alojamiento hotelero en estos terrenos como se anunció en su día.

El caso es que, después de cinco años cerrado el Tajo del Águila necesita de una importante inversión para acondicionarlo a los tiempos y prestar más servicios y solventar las deficiencias que presenta por el paso del tiempo. Por ejemplo, el pleno municipal ha dado el visto bueno para la implantación de nuevos espacios de servicios como la ejecución de dos pistas de pádel, la construcción de un campo de fútbol 7 (60 x 35m) de césped artificial y la adecuación de los módulos existentes de aseos, vestuarios y merendero para dar servicio a estas actividades deportivas sin crear nuevas edificaciones.De otro lado, el Ayuntamiento local lleva estos últimos años trabajando en proyectos para mejorar el espacio como uno denominado caminito del agua para dotar de un mayor valor a estas instalaciones, nuevos pantalanes deportivos, ampliándose la zona de aparcamiento de los mismos, y mejorando los caminos o en un plan de autoprotección por incendios forestales, que cuenta con el informe favorable de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, entre otros.

Precisamente, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, suscribió este jueves con el alcalde de Algar, el popular José Carlos Sánchez, un protocolo general de intenciones que contempla la revitalización de este espacio.

“Algar y la provincia de Cádiz no pueden consentir que el Tajo del Águila continúe sin actividad. Este complejo lleva más de cinco años cerrado y ha llegado el momento para que Diputación y Ayuntamiento unan sus voluntades para recuperarlo”, señaló Martínez.El protocolo establece que ambas instituciones públicas, es decir Diputación y Ayuntamiento, van a cooperar para conseguir una nueva “gestión, explotación y desarrollo del complejo”, explorando e incentivando sus posibilidades turísticas y deportivas. Diputación incluirá el Tajo del Águila en sus políticas públicas e instrumentos de planificación, de manera que se incorpore en diversos circuitos provinciales: en toda clase de programas deportivos como actividades náuticas, de escuelas de fútbol, de campañas de promoción del deporte en edad escolar o de multiaventura; en actividades de educación ambiental, en la organización de campamentos o en campañas de promoción turística, por citar algunas de las posibilidades abiertas.

El Ayuntamiento manifiesta en el acuerdo su intención de otorgar “la concesión demanial del complejo” para propiciar una nueva gestión que revitalice el Tajo del Águila, gracias al aprovechamiento de sus bienes y el diseño de una oferta lúdica y deportiva que le aporte valor añadido. Hay que decir que este tipo de concesión es una forma de gestión de los bienes demaniales por la que se autoriza la ocupación o uso de bienes de dominio público a una persona, física o jurídica, el derecho al uso y disfrute o aprovechamiento privativo y temporal manteniendo su titularidad.

El alcalde de Algar confirmó que existe interés empresarial por reflotar este complejo de titularidad municipal. Hace un año el Ayuntamiento algareño aprobaba un nuevo proyecto para que, más allá del alojamiento disponible, se consolidaran nuevas instalaciones para el deporte, la cultura y el ocio. Sánchez Barea considera que gracias al documento suscrito con la presidenta de Diputación “celebramos un día grande para Algar y la provincia de Cádiz”.

En el texto suscrito por la presidenta de Diputación y el alcalde de Algar se acuerda la necesidad de “crear cauces de participación y cooperación con la Junta de Andalucía” de manera que la proyectada recuperación del Tajo del Águila tenga los mejores aliados institucionales para materializarla.