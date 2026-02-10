Un vía crucis de hermandades de "muchas sorpresas" en Cádiz

El vía crucis de hermandades de Cádiz del primer lunes de Cuaresma de este año ya tiene cartel anunciador, realizado por el fotógrafo José María Reyna. Y ya tiene parihuela; o mejor dicho, trono, el que ha cedido la hermandad del Nazareno de Benalmádena y que usa cada agosto la Virgen de la Cruz, Patrona de esta localidad. Pero aún hay muchas cosas de ese vía crucis y, sobre todo, del traslado del Cristo de la Misericordia a la Catedral, que no se saben. "Lo mejor viene el día 23, habrá muchas sorpresas", avanzaba en la noche del lunes el hermano mayor de la cofradía del Lunes Santo, Pedro Bueno.

Esas sorpresas van referidas al modo en que será dispuesto y exornado el trono, que no utiliza los candelabros (arbotantes, según el léxico malagueño) propios y en el que participan varias hermandades que han cedido enseres, entre las que Bueno mencionó la del Huerto. "Se ha hecho un trabajo encomiable, la mayordomía está trabajando a destajo", asegura Bueno, que se muestra tan confiado como ilusionado en este traslado de Misericordia a la Catedral al asegurar que el 23 de febrero "será digno del vía crucis de hermandades" de la ciudad.

A las 17.00 horas de ese primer lunes de Cuaresma saldrá el Cristo de la Misericordia a la calle de la Palma para iniciar un traslado a Catedral que empleará algo más de dos horas, en las que recorrerá Virgen de la Palma, San Félix, Patrocinio, Rosa, Diego Arias (pasando por el hospital de San Rafael), Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Columela, Montañés, Candelaria, Santiago, Compañía, Catedral y Arquitecto Acero, para entrar en la Catedral sobre las 19.15 o 19.30 horas.

En ese momento se cerrarán las puertas de la Catedral, que reabrirán a las 19.40 horas para el acceso del público que vaya a asistir al vía crucis que comienza a las 20.00 horas. Y al término del rezo de las estaciones, en torno a las 21.15 horas, la hermandad emprenderá camino de regreso a La Palma por Arquitecto Acero, Plaza de la Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma. A las 23.15 horas está prevista la entrada en el templo viñero, más de seis horas después de haber salido.

Del vía crucis se sabe también, como avanzó el lunes el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, que la capilla musical San Pablo será la que acompañe musicalmente en los traslados del Cristo, y también en el interior de la Catedral durante el rezo de las estaciones. Dentro de su repertorio, también se conoce que sonará una nueva pieza musical que para esta ocasión ha compuesto el conocido Cristóbal López Gándara; un motete que lleva por título 'Saetas de la Viña'.

También confirmó Jurado que el acto penitencial mantendrá su modelo de estos últimos años, con la imagen cristífera en el altar mayor y los asistentes sentados en los bancos. Es decir, un vía crucis estático y no en movimiento, como se hacía hasta la pandemia.

Con estos pequeños ingredientes conocidos, y muchas sorpresas por descubrir este 23 de febrero, el concejal de Hermandades del Ayuntamiento, José Manuel Verdulla, que asistió al acto de presentación del cartel anunciador, se mostró también convencido de que "será un gran vía crucis, porque sé cómo mimáis el detalle en La Palma".

El cartel

Cartel anunciador del via crucis de hermandades de Cádiz 2026

El fotógrafo José María Reyna ha realizado el cartel anunciador del vía crucis mediante la técnica de la serigrafía. Según explica, presenta un primer plano del Crucificado, "que se convierte en el eje central de la composición, transmitiendo recogimiento, sufrimiento contenido y una profunda espiritualidad acorde con el sentido penitencial del vía crucis".

"El azul intenso del fondo cumple una doble función simbólica: por un lado, evoca la noche, marco natural del rezo del vía crucis por las calles de Cádiz; por otro, hace referencia directa al color corporativo de la hermandad de La Palma, presente igualmente en los capirotes de sus nazarenos, reforzando así la identidad de la imagen titular y su vinculación con la corporación", explica Reyna, que apoya el tratamiento gráfico dado al cartel, "propio de la serigrafía", en fuertes contrastes de color, negros profundos y tonos ocres y dorados "que aportan dramatismo y resaltan el carácter sacrificial de la escena". "Las texturas y trazos expresivos se alejan del realismo clásico para ofrecer una visión contemporánea y simbólica, capaz de conectar con el espectador desde la emoción y la reflexión", comenta el autor.

En el caso de la tipografía, Reyna apuesta por la "claridad informativa sin restar protagonismo a la imagen" para completar un cartel que pretende conjugar "tradición, identidad cofrade y un lenguaje artístico actual", en palabras del fotógrafo gaditano.