El último Pertiguero de la Semana Santa de Cádiz 2025: el lío de la norma y la Catedral

El Viernes Santo se produjo un nuevo interrogante respecto a la aplicación de la norma que las propias cofradías se dieron en su día respecto a las salidas, las incidencias del tiempo y la intención de ir a la Catedral para regresar luego al templo sin completar la carrera oficial. El Miércoles Santo pasó con Las Aguas y el Viernes se repitió con Buena Muerte, que antes de ponerse en la calle ya habría decidido que tras hacer la estación en Catedral regresarían a casa sin llegar a Palillero. A este cuerpo de acólitos le parece bien la jugada, desde luego; pero el Consejo tiene ahí un problema que deberá resolver. Se abre de nuevo el debate: ¿debe ser la Catedral el punto y final de la carrera oficial?

Hermano mayor y fotógrafo

El hermano mayor de la cofradía de la Oración en el Huerto, Ignacio Robles, cambió el hábito de su hermandad por el traje de chaqueta el Viernes Santo, y la vara por una cámara de fotos. Así pudo vérsele en el exterior de la Alameda fotografiando la salida de Expiración y minutos después en la iglesia de la Merced con Siete Palabras.

Lágrimas de Piedad pierde un farol del palio

traslado Piedad semana santa cadiz 9.jpg / Germán Mesa

El trasiego y los acontecimientos del Martes Santo con la lluvia hicieron que pasara desapercibido el aspecto que presentaba el paso de palio de Lágrimas de Piedad, sin los singulares faroles de cola que rematan el conjunto. En plena antesala de la ejecución del nuevo paso para la Dolorosa, la cofradía decidió prescindir de estos dos puntos de iluminación que hacen juego con las otras parejas de faroles que sí iluminaban la trasera de este palio.

Lío con una parada de taxis

Andan enfadados los taxistas con el cambio de ubicación, esta Semana Santa, de la parada de taxis de San Juan de Dios, trasladada al Palacio de Congresos, pero sin señalizarse este cambio de lugar. Se quejan del espacio reducido de la puerta del Palacio, donde caben cuatro o cinco taxis para cientos de personas. Los taxistas entienden el cambio por motivos de seguridad, pero no a un enclave tan insuficiente. El Jueves Santo madrugada se formaron varios atascos por la presencia de numerosos taxis acumulados ante el Palacio, que no dejaban pasar a autobuses y otros vehículos. No tenían más remedio que estar allí. La misma queja (y demanda de un sitio más operativo) la arrastran desde Carnaval. El Ayuntamiento debería cuidar mejor estos asuntos.

Los hosteleros de Plocia

Más quejas, en este caso de hosteleros de la calle Plocia. Lamentan que el Domingo de Ramos se les obligara a levantar las mesas de sus terrazas con demasiada antelación por el paso del cortejo de La Borriquita tanto a la ida como a la vuelta, truncando así los almuerzos y las cenas, cuando se podría haber tenido un poco más de manga ancha. Ya se perdieron muchas ventas por la lluvia del Carnaval como para perder las de un día tan señalado en Semana Santa, decían los hosteleros de la zona.

Un balón de cera

Imágenes de la salida de Siete Palabras en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa de Cádiz, además del pirulí que se sigue elaborando para endulzar la espera de los cortejos, es la de los pequeños pidiendo cera cuando se detienen los cortejos procesionales y hacer con ese goteo candente bolas multicolores que, por lo general, acaban en la basura el Sábado Santo. La cosa, en algunos casos, llega a tal extremo que la tradicional bola de cera se convierte en un auténtico balón, como el que había conseguido el Viernes Santo este pequeño a base de pedir cera.

Sillas con visibilidad reducida

Una papelera en mitad de las sillas, en el Palillero.

Lo mismo que hay en el Gran Teatro Falla localidades con visibilidad reducida (mítico el anfiteatro con columna), también existen en la Semana Santa de Cádiz. Valga esta imagen, con una papelera de grandes dimensiones que a buen seguro obstaculizaba la visión de los ocupantes de esas sillas en la plaza de El Palillero. Se supone que costarían más baratas que las demás. ¿O no?

Los WhatsApp del Pertiguero EL VIERNES. A las 20.28 h. “Vaya acierto aprovechar la plaza de España para ver procesiones. Deberían animarse más cofradías”. A las 20.56 h. “Qué paliza lo de ayer. Inhumano. Me retiro de la carga”. A las 21.08 h. “Buena Muerte saldrá hasta Catedral y vuelta. Al menos esa información tengo, que vengo de allí”. A las 22.15 h. “En San Juan de Dios en en menos de una hora dos ambulancias, para atender a dos personas”. A las 22.28 h. “No paran de comer, qué catering en un momento. Si no fuera Viernes Santo, comerían tanto de noche? EL SÁBADO. A las 00.15 h. “No se entiende, el parte desfavorable ya existía por la mañana”. A las 00.20 h. “Buena Muerte regresa con el alumbrado encendido. Claro, no estaba previsto el regreso”. A las 01.06 h. “Hay ganas de cofradías. En esta salida otros años hay mucha menos gente”. A las 11.12 h. “Buena Muerte quedaba espectacular con la nueva altura”. A las 17.13 h. “En San Juan de Dios hay más guiris que gaditanos viendo el Santo Entierro”.

Lo mejor de lo vivido

Se acaba la Semana Santa y florecen los balances. Para nosotros, de lo mejor que deja estos días de procesiones ha sido el palio del Amor, el cortejo del Despojado, el cambio de San Juan de Dios (quedando aún mucho por mejorar), la decisión de Caído y Ecce–Homo con sus salidas, la agrupación musical Polillas, la salida del Huerto, el tiempo del Domingo de Ramos y Jueves Santo, la Plaza de España, la mañana del Miércoles Santo por el Campo del Sur, la salida (más o menos accidentada) de todas las cofradías que no pudieron hacerlo en 2024.

Y lo peor...

En el lado contrario, esta Semana Santa hay que señalar la exposición a la lluvia de las cofradías del Martes Santo y de Vera–Cruz el Lunes; el poco halo de espiritualidad que imprimen algunos capataces y cuadrillas a la hora de llevar un paso (no un mueble); la polémica infundada y provocada con las acólitas de Medinaceli (con el director espiritual como cabeza de turco); la actitud déspota de un hermano mayor; la actitud (nos cuentan) de una formación musical en el interior de la Catedral con gritos, insultos e incluso patadas a la puerta; la vestimenta de cientos de nazarenos sin cumplir las normas de fiscalía (qué de tenis, qué de túnicas cortas, qué de capas arrugadas...); la lentitud excesiva de algunas cofradías.