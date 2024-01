La sinécdoque del cartel de la Semana Santa de Cádiz

No vamos a analizar el cartel. Ya se ha contado lo que ha inspirado y lo que ha pintado Chema Rodríguez (que ha regalado un cartelazo a la ciudad, que muestra estos últimos años un nivel altísimo en este arte de anunciar la Semana Santa) y ya se ha comentado mucho –y lo que queda– sobre la obra presentada la semana pasada, que ha gustado mucho o muy poco según las opiniones (al margen de los grandes derrotistas que se pinte lo que se pinte y como se pinte nunca andan contentos). No, hoy no vamos a centrar la atención en el cartel, en esa pintura del Cádiz nocturno de la maqueta que maravilló al autor y de la que tan poco presume la ciudad, en ese mar al que las cofradías tradicionalmente han dado la espalda cuando debería ser uno de los grandes reclamos de la Semana Santa (pocas fotografías tan impactantes hay cada año como la salida de Las Aguas en un soleado Miércoles Santo por el Campo del Sur, por ejemplo).

Hoy vamos a poner de relieve un detalle que quizás ha pasado desapercibido pero que es todo un ejemplo al que aferrarse para pensar en el futuro. El cartel este año huyó del tradicional caballete, y del paño rojo echado por encima. En un avance estético que hay que remarcar, la obra de Chema Rodríguez se presentó expuesta sobre una estructura hecha ex profeso para el enorme cuadro; estructura que permitía su contemplación exenta de soportes y otros elementos y que, para colmo, contaba con iluminación LED para ver mejor los detalles de la pintura.

Hubo alguien que el pasado año señaló la necesidad de mejorar este detalle de la presentación del cartel, de sacar al Consejo y al anuncio de la Semana Santa de la ciudad del caballete y el paño rojo. Y Pepe Reyna tomó el recado y buscó soluciones hasta dar con esa estructura que él mismo ha realizado para este año y que ya piensa retocar para que sirva de cara a años venideros.

Así, con la humildad que siempre ha mostrado este Reyna que ha educado a los suyos en el trabajo por las cofradías, en la fotografía y en el belenismo, ha regalado esta solución que viene a elevar la categoría del acto de presentación del cartel (que aún necesita muchas, muchísimas, mejoras para alcanzar el nivel que las hermandades de Cádiz merecen).

Algunos jugando a señalarlo, a impedirle seguir trabajando por su cofradía, a invitarlo a no formar parte de futuras juntas (no es un veto, es una recomendación, le han dicho en un absoluta falta de respeto a los años trabajados) y él trabajando por y para las cofradías. Las caras de unos y de otros. Lo que unos hacen y los que otros aportan. ¡Qué diferencia tan grande!

Esa estructura que ha realizado Reyna debe ser la sinécdoque de nuestras cofradías y nuestra Semana Santa. Esa búsqueda de la excelencia, de la mejora, de presentar las cosas de la mejor manera posible, de cuidar la estética hasta el detalle de incorporar luces led debe servir a los responsables cofradieros para apuntar alto, para no ser conformistas con el culto interno y externo que celebramos hoy, para aspirar a retos que parecen inalcanzables; porque solo con esas miras de altura, de largo recorrido y de grandeza, seguirá evolucionando aún a pasos más agigantados la Semana Santa que ya de por sí camina en ascendente y a unas cofradías que cada vez lucen mejor y saben hacer mejor las cosas.

Unos pilares como el que Pepe Reyna hizo para el cartel de la Semana Santa son los necesarios para navegar en este mundo cofradiero del siglo XXI. Como para no quererlo dentro de las cofradías…

El Jueves Santo

Fue la jornada más débil el pasado año, con diferencia; estaba cantado que El Huerto tampoco saldría a la calle este 2024, porque entre unos y otros han ido dilatando con aparente parsimonia la búsqueda de soluciones hasta llegar a la decisión final que solo el tiempo resolverá si es o no la correcta. Y llegamos a las puertas de la Cuaresma con el mismo raquítico Jueves Santo que ya fracasó en 2023. ¿Nadie ha planteado buscar una solución con carácter extraordinario para que el día grande de la Semana Santa sea grande en la ciudad y no sea la jornada más débil? ¿Se está a tiempo de procurar un mejor Jueves Santo? ¿Sería descabellado invitar, por parte del Consejo, a alguna cofradía a procesionar este año en esa tarde–noche? ¿Podría salir este año la Merced como medida extraordinaria? ¿Y si se invitara a La Cena ante el Año de la Eucaristía para potenciar la jornada en que fue instaurada? ¿O plantear que el Perdón adelante este año su horario de salida y sacrificar la Madrugada?

La Castrense

Ha resuelto Expiración la gran incertidumbre que pesaba respecto a su salida procesional del Viernes Santo. Demasiados meses llevan las imágenes titulares fuera del culto, demasiado tiempo sin darse solución al incidente que provocó el cierre de la Castrense allá por junio pasado. Expiración pasará la Cuaresma en el Beato y saldrá en Semana Santa desde el Carmen, donde ya se quedarán las imágenes hasta que la Castrense reabra. A esta iglesia de la Alameda está previsto también que se traslade la hermandad de Desamparados, que a veces parece la gran olvidada del problema suscitado en el templo de la Plaza del Falla y en el culto que no están pudiendo celebrar sus hermandades.

EL DETALLE. Sueños que brillan en el Despojado

Andan estos días en la cofradía salesiana pellizcándose los ojos, porque el reto de fundar una cofradía en este Cádiz tan perezoso para tantas cosas sigue construyendo realidades aplastantes. Se consiguió la aprobación de Palacio, llegaron las imágenes (y vaya imagen la del Señor), se encargó el paso en carpintería, empezaron a llegar las primeras imágenes secundarias, se talló el canasto completo del paso, se completó el misterio… y este 2024 aparece el oro, nada menos que en el frente y en la trasera del paso al mismo tiempo. Sigue creciendo a pasos agigantados esta hermandad que tanto aire fresco ha dado a la Semana Santa. El canasto dorado puede verse este domingo en el local que tiene la cofradía en la esquina de García de Sola y Colarte (de 11.00 a 13.30 horas). ‘El sueño continúa’, titulan en el Despojado este proyecto que avanza con la misma firmeza y agilidad como el paso cuando Joaquín Cortés y los suyos lo ponen en la calle. Enhorabuena.