La Semana Santa con más cambios de los últimos años en Cádiz ya tiene horarios y recorridos

La Semana Santa de Cádiz 2026 tendrá el mismo número de cofradías en la calle, pero más pasos que los años anteriores. Todas las hermandades mantendrán su día de salida, pero sin embargo será la Semana Santa con más cambios de las que se recuerdan; tantos, que no ha sido hasta este 3 de marzo, 24 días antes de la primera salida, cuando el Consejo ha dado por cerrados los horarios e itinerarios de las 31 hermandades que procesionarán entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.

Los cambios más importantes, lógicamente, derivan de las salidas de las cinco hermandades de Santa Cruz, que han tenido que reorganización su planificación inicial tras el cierre de la Catedral Vieja. Cuatro de ellas (Sanidad, Las Aguas, Medinaceli y Santo Entierro) compartirán salida desde el Oratorio de San Felipe, iniciando su camino por Santa Inés y San José, tomando Sanidad y Las Aguas luego por San Pedro, Beato Diego y San Francisco; Medinaceli por Mina, Tinte y San Francisco; y Santo Entierro por Ancha, Novena, Palillero, Columela y San Francisco.

La quinta, el Perdón, sale desde la Catedral y ya anunció días atrás que llegará a carrera oficial por Catedral, Cobos y Cristóbal Colón y que regresará por el interior del barrio del Pópulo, continuando al llegar a Santa Cruz, su sede canónica, por Cristo del Perdón, Campo del Sur, Arquitecto Acero y Catedral, para subir la rampa y entrar por la puerta principal.

De estas cinco hermandades destaca, en cuanto a sobresaltos y cambios, la de Medinaceli, que tras salir del Oratorio se recogerá en San Francisco en la ya Madrugada del Viernes Santo, a la que llegará por Novena, Ancha, San José, San Pedro, Sagasta y San Francisco para pasar a residir en este templo hasta que pueda reabrirse Santa Cruz.

No será Medinaceli la única hermandad que se recoja en una iglesia distinta de la que saldrá. Lo mismo está previsto que ocurra el Martes Santo, cuando el Caído se despida de San Francisco para regresar a su capilla del Parque Genovés. Este cambio de sede implica, de entrada, que la cofradía estará en la calle casi una hora y media más que los años anteriores, saliendo 45 minutos antes que lo previsto en 2025 de San Francisco (a las 17.30 horas) y recogiéndose 40 minutos más tarde de lo que estaba previsto el pasado año (a las 0.40 horas). A esta capilla del Parque llegará la cofradía por Novena, Ancha, San José, Cervantes, Mentidero, Beni de Cádiz, interior del Parque Genovés y Avenida Doctor Gómez Ulla.

Junto a estos cambios, cobra relevancia en la configuración de la Semana Santa la incorporación de dos pasos procesionales. El Sábado de Pasión crece con la llegada del Señor de la Humillación, de la cofradía de Piedad, que saldrá a la calle a las 18.35 horas para subir Arquitecto Acero y hacer estación en la Catedral, situándose detrás del cortejo del Nazareno de la Obediencia hasta Palillero para seguir luego por Novena, Ancha, Sagasta, Cervantes, Gaspar del Pino, San Miguel, Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Compañía y Catedral, estando prevista la recogida a las 23.00 horas.

El Domingo de Ramos, por su parte, se incorpora a la Semana Santa el palio de la Reina de Todos los Santos, de la cofradía de La Cena, que días atrás se presentaba en la exposición dispuesta en la sede de la Fundación Cajasol. A las 17.40 horas del Domingo está prevista la salida de este paso, que regresará a Santo Domingo a las 0.15 horas.

Cambios de itinerarios

En relación a los recorridos, hay algunos cambios llamativos más allá de los obligados para las cinco hermandades de Santa Cruz o para el regreso del Caído a su capilla. Así, destaca el camino de ida a la carrera oficial del Caminito, que se suma a las hermandades que transitan por Plaza de España y Canalejas tras salir de Isabel La Católica y bajar la calle Honduras para pasar por delante del Rebaño de María en Costa Rica y subir a Argüelles por Conde de O’Reilly.

Llama también la atención cómo vuelven a cambiarse algunos de los itinerarios que más destacaron el pasado año. Así, Descendimiento no volverá a transitar por Javier de Burgos, subiendo este año por Novena para llegar a Barrié y conectar con Sacramento. Cigarreras tampoco volverá a Santo Domingo por Plaza de las Flores, Compañía (donde tuvo algunos problemas con el paso de palio) y Catedral, haciéndolo por Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego y San Francisco, situándose de este modo justo detrás de la cofradía de Sentencia, que hará también este itinerario para regresar a la Merced.

Si estos cambios se producen al salir de carrera oficial, también los hay camino a la calle Nueva. Así, La Palma altera su camino de salida, que el año pasado realizara por la calle Ancha, optando en esta ocasión por Palma, Cristo de la Misericordia, Martínez Campos, Rosa, Sagasta, Hospital de Mujeres y Plaza de las Flores para llegar a Columela y, desde ahí, a San Francisco. Y El Huerto abandona también el Campo del Sur hasta Arquitecto Acero para adentrarse por un curioso itinerario que hará por Sagasta, Regimiento de Infantería, Puerto Chico, Desamparados y Libertad para llegar a la Plaza de las Flores y ya detrás de la cofradía de Afligidos seguir por Compañía, Catedral, Cobos y Cristóbal Colón.

Más allá de esto hay leves cambios de itinerarios en cofradías como Servitas (que no pasará por San Miguel y Gaspar del Pino este año para seguir por Novena y Ancha hasta San José), Merced (que se marchará de Palillero directamente por Columela hacia San Francisco, sin el rodeo por Novena, Valverde y José del Toro que dio el año pasado), Borriquita (que este año llegará a San José por Escalzo, María Auxiliadora y Poeta Nieto, al estar en obras la Avenida de Portugal), Las Penas (que tras la carrera oficial tomará Novena, Ancha, San José y Hospital de Mujeres, ya que su plan inicial de pasar por Santa Inés ha quedado anulado por la rampa de salida que hay que instalar en el Oratorio), el Nazareno (que regresará a su barrio de Santa María por Sopranis en lugar de Plocia), o Expiración (que llegará saldrá a la Alameda por Buenos Aires en lugar de Calderón de la Barca en su regreso al Carmen).

Horarios más amplios

En materia de horarios, lo que más llama la atención es una generalizada ampliación del tiempo de las cofradías en la calle, pese a que mantengan los itinerarios sin cambios con respecto al año anterior, o incluso con un aparente recorte.

Así, estarán más tiempo en la calle con respecto a lo marcado en 2025 las procesiones de Servitas (media hora más), Las Penas (45 minutos más), La Cena (20 minutos), Despojado (10 minutos), Nazareno del Amor (un cuarto de hora), La Palma (un cuarto de hora), Piedad (20 minutos), Ecce-Homo (un cuarto de hora), Cigarreras (35 minutos), Caminito (un cuarto de hora), El Huerto (una hora más), o Nazareno (10 minutos).

En el lado contrario, hay que mencionar a las cofradías de la Merced (que recorta su salida 5 minutos), Vera-Cruz (20 minutos menos que en 2025), Sanidad (media hora menos de procesión), Las Aguas (20 minutos menos), Medinaceli (media hora), o Perdón (25 minutos).

Con todos estos cambios y novedades sobre el papel, la Semana Santa de Cádiz 2026 dará comienzo a las 19.00 horas del Viernes de Dolores, cuando Servitas ponga su cruz de guía en la calle Sagasta, y pondrá su fin en torno a las dos y media de la tarde del Domingo de Resurrección cuando el paso del Resucitado haga entrada en San Antonio. Por medio, están llamados a procesionar más pasos que nunca (56) pertenecientes a 31 cofradías.