El gran estreno de la Semana Santa de Cádiz 2026: El nuevo palio de La Cena se presenta en sociedad

La Semana Santa gaditana ya tiene más cerca al que será su gran estreno de este 2026, el del nuevo paso que se incorpora a su nómina procesional (con permiso del Señor de la Humillación, que es el otro gran estreno pero enmarcado en esas vísperas del Domingo de Ramos). Y ese paso, el palio de la Reina de Todos los Santos de La Cena, ya ha quedado presentado en sociedad.

El palio de La Cena lo hemos conocido desde antes de ser concebido, desde que hace muchos años atrás miembros de la cofradía empezaron a adquirir los elementos que dan cuerpo al paso. Primero los varales, adquiridos al Huerto a principios de siglo; luego la peana, conseguida en Cabra; más tarde la parihuela, que procede del Nazareno del Amor y adquirida el pasado año. Y a partir de ahí, han llegado el resto de elementos. Los faroles que hasta 2025 iluminaron el paso de misterio y que ahora darán luz a la trasera de la Reina; y los respiraderos y bambalinas que son de nueva ejecución y que fueron presentados ayer en Cajasol.

El resultado, en su conjunto, se simula en una de las paredes de la exposición, donde se recrea el paso de palio marchándose, visto desde atrás, para mostrar la impronta que la cofradía del Domingo de Ramos ha decidido dar a Su Dolorosa. Y alrededor de esta vista o recreación, se puede ver con detalle el nuevo respiradero que tendrá el paso, realizado en Ciudad Real; o el corte y color púrpura que tendrá el palio.

La exposición, comisariada por Juan Jesús López, sirve también como escenario para presentar el diseño de los futuros bordados para este paso concebido de una manera muy particular para la Dolorosa de La Cena. Un palio ideado a raíz de elementos que la cofradía ha podido ir adquiriendo durante más de una década y que verá la luz, al fin, este 2026.

Y es que la incorporación de la Reina de Todos los Santos a la Semana Santa es una gran noticia para la ciudad, no cabe duda. Pero es al mismo tiempo una noticia histórica para la cofradía, que lo ha deseado prácticamente desde sus inicios y que tanto le ha costado. De hecho, solo constan tres salidas procesionales previas de la Virgen, una primera con la antigua talla propiedad de la familia Sancho y hoy expuesta al culto en el columbario de la iglesia de San Francisco, que se realizó en 1977; y otras dos ya en época reciente. Recoge la exposición detalles de esa salida, con la imagen que realizó Láinez Capote, en 1977, como la peculiar bambalina (cedida para aquella ocasión por la hermandad de Borriquita, una auténtica joya de la Semana Santa de Cádiz que afortunadamente conserva la cofradía del Domingo de Ramos) o las jarras utilizadas (que son de Cigarreras).

La exposición acoge este busto de Laínez Capote que pertenece a Sanidad. / Jesús Marín

De aquella salida, de esos primeros años de la cofradía de La Cena, podrá conocer cómo eran los hábitos de entonces, de raso. Color guinda para túnicas y antifaces, con capa en crema y cíngulo mostaza. Toda una reliquia que conserva la hermandad y que incluye otras dos reliquias, los antiguos escudos corporativos bordados en el antifaz y en la capa.

La muestra, titulada Tras el Milagro, incorpora otros muchos curiosos detalles, como el modelo en barro que utilizó Miguel Ángel Valverde para tallar a la Dolorosa; la corona que se utilizó el día de la bendición. Y, por supuesto, parte del ajuar que desde su bendición en 2008 ha ido atesorando la Virgen y la cofradía, fruto siempre de donaciones de cofrades y devotos que desde ayer comprueban que la incorporación de la Reina de Todos los Santos a la Semana Santa está más cerca y que su paso de palio es ya una realidad.

La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo, en horario de once de la mañana a dos de la tarde y de cuatro y media a ocho y media de la tarde.