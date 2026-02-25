Semana Santa de Cádiz 2026: El Ayuntamiento ve "difícil de encajar" la petición de la cofradía del Perdón

La petición parece sencilla, lógica y apropiada a una ciudad que presume de tener una Semana Santa de Interés Turístico Nacional y que ya gestiona la catalogación de Interés Turístico Internacional. Que las calles del recorrido de una cofradía estén exentas de basuras, botellas, bolsas y bidones. Pero no parece que la demanda que ha dado a conocer la hermandad del Perdón sea fácil de asumir por el Ayuntamiento, que es la administración responsable de la limpieza de la ciudad.

La cofradía del Perdón ha dado a conocer la demanda que desde hace años viene presentando para que las calles de su salida procesional luzcan en condiciones para el tránsito de su cortejo. Como ocurre con el resto de cofradías de Semana Santa, ni más ni menos. Lamentan en la hermandad de la Madrugada que diversas excusas sirvan cada año para que este servicio no se preste en su salida. Y llega a tal punto la situación, que han planteado al Ayuntamiento (por tres veces en tres escritos presentados por el registro oficial) costear ellos mismos la limpieza de las calles de su itinerario.

"Es difícil de encajar", ha respondido el concejal de Hermandades, José Manuel Verdulla, respecto a esta petición. Asegura el edil que desde el Ayuntamiento "atendemos todo lo que podemos" en relación a la Semana Santa y a las peticiones que realizan las cofradías respecto a sus itinerarios, presencia de obstáculos o cualquier otra incidencia. "Hay cosas fáciles, cosas difíciles y cosas complejas. Y lo que pide el Perdón es complejo, difícil de encajar", concreta el concejal.

El principal problema de la hermandad de la Madrugada es que transita por calles en las que minutos u horas antes han pasado las cofradías del Jueves Santo, sin que entre esas cofradías y el Perdón se active equipo alguno de limpieza que devuelva a esos puntos de la ciudad el estado propio de revista. A este problema, además, se unen otros como la abundante presencia de los contenedores individuales en las calles del centro, que miembros de la hermandad tienen que ir desplazando para que los pasos procesionales (de un volumen especialmente considerable, en el caso del paso de misterio) puedan avanzar.

No se cierra Verdulla a conseguir una solución a este problema que, al parecer, se viene repitiendo desde hace años y que la hermandad ha decidido dar a conocer y para el que, asegura el concejal, "estamos viendo posibilidades". De hecho, avanza que esta misma semana tienen programada una reunión con los responsables del Consejo de Hermandades para seguir afinando cuestiones relativas a la Semana Santa de 2026; y entre esas cuestiones se hablará de este problema del Perdón, que ya fue elevado al pleno de cofradías celebrado días atrás.

A este respecto, apunta el concejal al hecho de que aún no conoce el Ayuntamiento "el horario" que tendrá la cofradía ni su itinerario, lo que abre la puerta a que pueda arbitrarse algún servicio específico que solucione el problema de la hermandad en función del resto de horarios de la jornada del Jueves Santo y de esa Madrugada del Viernes y de los horarios propios del servicio de limpieza de la ciudad.