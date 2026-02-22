La Madrugada de Cádiz pide respeto

No pretendemos recuperar un debate que creemos superado sobre la menor o mayor presencia de cofradías en la Madrugada del Viernes Santo. Ni queremos hacer referencia al comportamiento del público en la calle ni nada parecido. Nada de eso. Pero la Madrugada pide respeto. Lo exige, mejor dicho, después de llevar años pidiéndolo de todas las maneras posibles. Tantas, que hasta ahora (que sepamos) no había trascendido este lamento. Lo lanzó hace unos días la cofradía del Perdón, que se muestra ya cansada, harta, de ver cómo su salida procesional no goza de los mismos parabienes que las del resto.

Según denuncia la cofradía, la estación penitencial la realizan rodeados de basura y de calles que no se limpian a su paso, como sí se cuida con el resto de cortejos. Va el Perdón por las calles, según denuncian sus hermanos, teniendo que mover y quitar los contenedores para que los pasos puedan caber por el itinerario que meses antes han tenido que enviar al Consejo y al Ayuntamiento, y que les ha sido aprobado.

Dicen en el Perdón que ya no saben cómo solicitar al Ayuntamiento que se les tengan en cuenta, que se preste el servicio mínimo que debería preceder a su cortejo. Lamentan por lo que consideran “una promesa incumplida desde tiempos inmemoriales” (palabras exactas de su hermano mayor).

Hasta tal punto llega el hartazgo y la gravedad de la situación, que la cofradía del Perdón ha tomado la decisión ¡¡¡de pagar ellos la limpieza de las calles de su recorrido!!! por si el motivo de esta desatención es el económico. Pero aún así, la cofradía escribe al Ayuntamiento una y otra vez (de cara a la salida de este año se han remitido ya hasta tres escritos enviados por el conducto oficial con su sello y firma digital) solicitando el permiso y las instrucciones para que una empresa privada se encargue de la limpieza en la calle para que la procesión del Perdón luzca como merece cualquier hermandad gaditana. Tres escritos que hasta ahora han caído en saco roto, al no haber recibido la más mínima respuesta por parte del Ayuntamiento.

Por eso el Perdón ha decidido alzar la voz, tras años de maltrato con su procesión, esa que mantiene viva la noche mágica de la Semana Santa. Ya no quiere que el Ayuntamiento atienda nada, ya no pide atención ni ninguna medida especial ni nada parecido. Ya solo se conforma con que le permitan contratar a una empresa y costear ellos la limpieza de las calles por donde camina por la Madrugada el Cristo del Perdón y la Virgen del Rosario. Por duro que suene, y por triste que sea que una cofradía llegue a este extremo. Increíble.

El vía crucis

Las imágenes del traslado de La Palma a su templo después de refugiarse en Catedral por la lluvia / Julio González

Mañana vivirá la ciudad uno de los días grandes de su Cuaresma. El vía crucis que reúne a los cofrades en la Catedral, que este año estará presidido por una de las grandes devociones de la Semana Santa, la del Cristo de la Misericordia que llegará desde el barrio de la Viña erguido sobre un trono malagueño y con un amplio recorrido que permitirá ser disfrutado a plena luz del día, en el atardecer y por la noche. Se espera un cortejo de más de un centenar de hermanos portando cirio delante del Crucificado, que estará portado por 60 personas y acompañado musicalmente por un trío de capilla (San Pablo) y una coral (de la Vera-Cruz de San Fernando). Y a todo ello se sumará, a buen seguro, otra legión de devotos que irán alrededor de la imagen; y detrás, por supuesto. Será, sin duda, una manera rotunda de que la Cuaresma se haga cargo de la ciudad.

Carrera oficial

Una de las cuestiones que más va a llamar la atención este año en la carrera oficial, amén de la instalación de nuevos palcos en San Juan de Dios, va a ser el estrechamiento del pasillo central de esta plaza, entre Moret y el Ayuntamiento. Hace unos años ya se vivió la experiencia en la plaza de la Catedral, donde (a pesar de algunas opiniones y de los agoreros de siempre) se consiguió estrechar el pasillo y engrandecer el paso de las cofradías; y ahora vaticinamos que ocurrirá lo mismo en este punto de la carrera oficial, que sigue así (muy poco a poco) mejorando en estética. Lo triste de todo es que hayan tenido que pasar tantos años para que, al fin, se consiga estrechar el pasillo. Y todo gracias al alcalde, que el año pasado comprobó in situ que la distancia era excesiva para el tránsito de un cortejo procesional.

Las Aguas

Virgen de la Luz / Jesús Patrón

Dentro de la Cuaresma tan especial que están viviendo en la cofradía del Miércoles Santo, ya está señalado en sus calendarios la fecha del regreso al culto de la Virgen de la Luz. La Dolorosa, restaurada por Laura Pérez, estará de nuevo al culto este próximo domingo en la iglesia de San Antonio. A partir de ahí, parece que el lugar que ocupará será el retablo donde recibe culto la primitiva Dolorosa de Las Aguas, la que se quedó en San Antonio.

Boletines

Los que mantienen las cofradías y publican en el inicio de la Cuaresma, o los que recuperan o crean otras, como ha hecho la Vera-Cruz esta semana con una nueva revista que muestra la valía de su director al contar con artículos de todos los hermanos mayores vivos que ha tenido la hermandad, y que publican curiosas, y hermosas, reflexiones en torno a la Vera-Cruz. Que sepamos o hayamos recibido, han publicado ya sus boletines las cofradías de Descendimiento y Borriquita; y otras están ultimando su preparación para su próxima salida.

Borriquita

Imágenes de la salida de la Borriquita en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Por cierto, que en estas lecturas siempre interesantes de las publicaciones de las cofradías, leemos que Borriquita ha decidido poner en marcha el proyecto para culminar el paso de palio de Amparo. Avanzan en el boletín que los actuales bordados de las bambalinas pasarán a ser la cara interior (ahora inexistente) y que van a revisar y transformar el diseño que tienen, de Fray Ricardo de Córdoba, para ejecutar el exterior. Se avecina, por tanto, proyecto grande en una hermandad que, también leemos en el boletín, cumple ya una década en la parroquia de San José. Suerte en este importante proyecto.

EL DETALLE. El Cirineo del Amor, en San Fernando

Inaugurada en San Fernando la exposición cofrade Passio Domini: las imágenes / Jesús Marín

Este viernes se inauguraba en San Fernando la exposición Passio Domini, que pone el acento en los detalles y en los actores secundarios de la vecina Semana Santa. Pero entre todas las piezas, llama la atención la presencia de una imagen que aunque fue concebida en San Fernando se hizo para Cádiz. Se trata del Cirineo del Nazareno del Amor, realizado por Alfonso Berraquero (de hecho, una de las pocas imágenes que quedan ya suyas en nuestra Semana Santa) y que se expone en el Castillo de San Romualdo sujetando la cruz de carey del Nazareno... de La Isla.