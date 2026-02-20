La Semana Santa de Cádiz reorganiza sus horarios por los cambios de las cinco cofradías de Santa Cruz

Una única hermandad es la que falta para que el Consejo de Hermandades concluya la configuración horaria de la Semana Santa más tardía que se conoce. Ya en plena Cuaresma, y con el mes de febrero encarando su recta final, los horarios e itinerarios aún no han sido públicados, debido al imprevisto traslado de las cinco hermandades establecidas en la parroquia de Santa Cruz, que ha obligado a las afectadas a rehacer sus planes de salida y al Consejo a readaptar lo inicialmente previsto en cada una de las jornadas.

Esta reorganización, que aseguran desde el Consejo de Hermandades que ha sido bastante leve, está ya prácticamente cerrada. De hecho, está únicamente pendiente de que se configure la Madrugada con la nueva clave de la hermandad del Perdón saliendo desde la Catedral.

Según lo que ha podido conocer este periódico, las jornadas afectadas no sufrirán variaciones respecto al orden de entrada inicialmente previsto. Es decir, que Sanidad seguirá abriendo el Martes Santo, Las Aguas seguirá siendo la tercera del Miércoles, y Medinaceli se mantendrá como última del Jueves Santo, por detrás del Nazareno. Todo ello se ha conseguido recomponiendo levemente los horarios de estas cofradías o los de toda la jornada, solventando las condiciones o características de cada caso.

Así, el Martes Santo se retrasará 15 minutos en el horario previsto en carrera oficial para permitir que Sanidad siga siendo primera en carrera oficial, algo que soluciona el problema que podría generar el acople de Piedad y Ecce-Homo si la cofradía de Santiago pasara a ser primera. Por tanto, el inicio de las procesiones en calle Nueva este día se ha fijado a las 18.30 horas, dando algo más de margen a Sanidad para llegar desde su sede de este año, el Oratorio de San Felipe.

El resto de jornadas se mantienen, a priori, del todo invariables, readaptando las hermandades afectadas (Las Aguas, Medinaceli y Santo Entierro) sus horarios de salida e itinerarios desde el Oratorio a Nueva y desde Palillero al Oratorio. Y en el caso de Medinaceli, su entrada en San Francisco (prevista en torno a las 4.00 horas).

Precisamente, esta salida de Medinaceli de su estación penitencial en Catedral (en torno a las 0.40 horas) marcará la hora de salida que pueda cerrar la cofradía del Perdón, que sí deberá respetar el horario de entrada en carrera oficial (alrededor de las 2.00 horas) para que tras la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos pueda incorporarse, ya en su camino de vuelta a Santa María, la hermandad del Nazareno (que tiene previsto alcanzar calle Nueva alrededor de las 3.00 horas).

El Sábado Santo, por su parte, la hermandad del Santo Entierro adelantará su entrada en carrera oficial (que en 2025 fue a las 17.15 horas) para poder realizar posteriormente su entrada en el Oratorio antes del inicio de la vigilia pascual, condición fijada en su día para que esta hermandad pasara del Viernes al Sábado Santo.

Por todo esto, es de esperar que en los próximos días el Consejo cierre de manera definitiva los horarios y recorridos de la Semana Santa de 2026, al mismo tiempo que sigue tramitando la reserva de abonos de la carrera oficial, ya con todos los palcos renovados por los abonados del año anterior y en pleno proceso ahora de renovación de sillas.