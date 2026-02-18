Empieza la Cuaresma en Cádiz

La que comienza este miércoles será en Cádiz una Cuaresma sin Santa Cruz, un tiempo especialmente activo para el mundo de las hermandades que se presenta días después del cierre definitivo de la Catedral Vieja, una de las iglesias de referencia en la ciudad y la más poblada en cuanto a cofradías se refiere. Esta circunstancia, más allá del incierto futuro que presume su proyecto de rehabilitación integral, va a marcar en gran medida este tiempo de Cuaresma que desembocará en una nueva Semana Santa.

De entrada, las cinco hermandades afectadas por este cierre se han convertido, sin quererlo, en grandes protagonistas de esta Cuaresma, al haber sido trasladadas a otras iglesias en las que ya reciben culto casi todas las imágenes titulares (a falta del Cristo Yacente y de la Virgen de la Luz, en proceso de restauración; y de San Juan Evangelista y la Virgen de Guadalupe de Las Aguas, que de momento no están expuestos al culto).

Así, será imagen especial de la Cuaresma el primer viernes de marzo que este año traslada su intensidad a la iglesia de San Antonio, donde han sido dispuestos los titulares de Medinaceli. Como ya es especial en esta misma iglesia ver al actual Cristo de las Aguas en el lugar donde recibía culto la primitiva imagen, que ha sido retirada temporalmente. De igual modo, gana protagonismo esta Cuaresma la parroquia del Rosario con la presencia de las imágenes del Santo Entierro y de San Juan de Dios con los titulares de la cofradía del Perdón. La quinta de las hermandades de Santa Cruz, Sanidad, ocupa un altar improvisado en el crucero del templo, junto al Crucificado de la Salud, en el que permanecerá hasta su regreso a Santa Cruz.

Devotos en torno a Jesús de Medinaceli, en el altar que provisionalmente preside en la iglesia de San Antonio. / Julio González

Todos estos cambios de iglesia han tenido lugar antes del inicio de este tiempo de Cuaresma. Pero en la recta final de este período las cinco cofradías protagonizarán otros traslados, en este caso hacia los templos elegidos para realizar sus salidas procesionales. Y es que se da la circunstancia de que ninguna de las hermandades saldrá en Semana Santa desde la misma iglesia que ya ocupan en la actualidad.

Así, en días que aún están pendiente de conocerse, la ciudad asistirá a los traslados de los titulares de Sanidad, Las Aguas, Medinaceli y Santo Entierro al Oratorio de San Felipe Neri; y de las imágenes del Perdón a la Catedral.

Derivado de esto último, el Oratorio de San Felipe Neri se convertirá en el gran foco de atención de la antesala de la Semana Santa, conviviendo en su interior hasta ocho pasos procesionales de las cuatro cofradías que realizarán desde allí su salida.

De igual modo, habrá que estar pendiente a la configuración final de los horarios e itinerarios de la Semana Santa después de estos cambios de sede de las cinco cofradías de Santa Cruz. No parece que vaya a cambiar notablemente el escenario de años anteriores, pero sí hay aún que definir algunas jornadas en base a estas variables respecto a los actuales templos de salida, que harán variar horarios, recorridos y puede que el orden de alguna de las jornadas.

Altar que preside en la parroquia del Rosario la Virgen de la Soledad del Santo Entierro. / Julio González

Dejando a un lado Santa Cruz, la ciudad asistirá a la primera Cuaresma sin Zornoza como obispo. De hecho, asistirá a la primera Cuaresma sin obispo como tal, liderando la iglesia diocesana un administrador apostólico, Ramón Valdivia. Por lo pronto, el máximo dirigente del Obispado ha mostrado una especial sensibilidad respecto a lo ocurrido en Santa Cruz para encontrar rápida solución a las hermandades afectadas (habiendo puesto a su disposición templos a priori no previstos como el Oratorio o la Catedral); y ha dirigido también un mensaje especial para las hermandades de cara al inicio de este tiempo litúrgico.

También tiene que asistir Cádiz estas próximas semanas al regreso de hasta tres de las imágenes que procesionarán durante la Semana Santa. Se trata de intervenciones de restauración que están siendo ejecutadas actualmente, como son las imágenes ya citadas del Cristo Yacente del Santo Entierro y la Virgen de la Luz de la cofradía de Las Aguas, además de la Virgen de la Amargura de Humildad y Paciencia. Pendiente está la Cuaresma de agendar el regreso al culto de estas imágenes, que seguirán los pasos de los últimos regresos (como el Cristo de la Piedad) y que serán los precedentes de nuevas intervenciones que están marcadas en la agenda futura de las cofradías (como las Dolorosas del Perdón o Prendimiento o el Señor de La Cena, entre otras).

La que comienza hoy será también una Cuaresma especial en lo que al Caído se refiere. Su última Cuaresma en la iglesia de San Francisco, en concreto, que se traduce en una despedida después de 18 años para recuperar su cotidianidad en la capilla del Parque Genovés, junto a la residencia universitaria, a la que llegará en la misma noche del Martes Santo y que ha requerido diversas actuaciones dirigidas a la adecuación de la capilla y su preparación para albergar a la cofradía con sus imágenes.

De igual modo, será una Cuaresma del todo especial para las cofradías de Piedad y Sagrada Cena, que se afanan en todos los preparativos necesarios para que sus titulares (el Señor de la Humillación y la Virgen Reina de Todos los Santos) se incorporen al culto externo en las procesiones que tendrán lugar el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos. Dos nuevos pasos que van tomando forma en el trabajo interno de sus hermandades y que irán viendo la luz conforme avance este tiempo litúrgico.

Antes de todo esto, el protagonismo de la Cuaresma lo tendrá otra hermandad, La Palma, que este próximo lunes irá a la Catedral con su Cristo de la Misericordia para presidir el vía crucis de las hermandades, en un traslado que llamará la atención por la parihuela utilizada (el trono de la Virgen de la Cruz, Patrona de Benalmádena) y por otros detalles o “sorpresas” que avanzó el hermano mayor días atrás y que se conocerán en la mañana del 23 de febrero.

Con estos grandes cambios, hechos y estampas que están por llegar, la Cuaresma gaditana inicia hoy su camino hacia otra nueva Semana Santa que igualmente estará llena de hechos simbólicos, llamativas novedades e importantes estrenos. Pero eso será dentro de 38 días...