La Semana Santa de Cádiz 2026 no tiene ya palcos libres en la carrera oficial

La Semana Santa de Cádiz 2026 no tiene un solo palco libre. Todas las posibilidades de ocupar estos espacios dentro de la carrera oficial han quedado agotadas. El interés por ver las cofradías en ese recorrido sigue poniéndose de manifiesto, y el resultado que ha experimentado el Consejo en estos días de renovación de abonos así lo reafirma.

El Consejo culmina así la primera fase de la configuración de la carrera oficial en cuanto a sus usuarios se refiere. De hecho, el organismo cofradiero comunica que “no será posible atender nuevas solicitudes relacionadas con modificaciones o mejoras” porque “la totalidad de los palcos se encuentra ya adjudicada”, dando así por finalizada la venta de palcos para esta próxima Semana Santa.

En total, son 321 las estructuras de este tipo incluidas en la carrera oficial, en las plazas de San Juan de Dios, Catedral y Palillero. Y todas ellas han vuelto a ser ocupadas por los abonados del año anterior. Incluso se han ocupado los seis nuevos palcos que se estrenarán esta Semana Santa y que han sido concedidos a usuarios con los que hubo incidencias el pasado año por diversos problemas en el montaje final de la carrera oficial.

Desde el Consejo se traslada que estos seis nuevos palcos, que irán situados entre la calle central de la Plaza de San Juan de Dios y el edificio Amaya, suponen una de las novedades de esta próxima Semana Santa, dentro del trabajo que se viene realizando junto al Ayuntamiento. A estos nuevos palcos se le va a unir el estrechamiento del pasillo central de esta plaza de San Juan de Dios, que efectivamente venía experimentando estos últimos años un tramo de carrera oficial donde había excesivo espacio a ambos lados de los cortejos.

Con ello, siguen quedando pendiente mejoras avanzadas en su día por el Consejo y el Ayuntamiento, y que de hecho se esperaba para este año 2026, como es la construcción de nuevos palcos a ambos lados de la rampa de acceso a la Catedral, o el estudio de implantación de palcos en la plaza de Candelaria. Así como la posibilidad de instalar una grada en algún punto de la carrera oficial (se plantea la calle Arquitecto Acero o la plaza del Palillero como posibilidades).

En cualquier caso, con este 100% de ocupación en los palcos, el Consejo gestiona ahora la renovación de abonos de las sillas de la carrera oficial, en un proceso que se alargará hasta el 12 de marzo para conceder después unos días para la posible reubicación de los abonados que renuevan y poner luego a la venta (a partir del día 18 de marzo) los abonos de sillas que queden disponibles en una carrera oficial que sigue generando un gran interés entre la ciudadanía que acude a contemplar los desfiles procesionales.