Santo Entierro cierra el horario e itinerario del Sábado Santo tras el cierre de Santa Cruz

La cofradía del Santo Entierro ya ha reorganizado su salida procesional, que tras el cierre de Santa Cruz va a realizar esta próxima Semana Santa desde el Oratorio de San Felipe Neri, donde compartirá espacio con otras tres cofradías de la Catedral Vieja (Sanidad, Las Aguas y Medinaceli). Este cambio obligado de sede se traduce en media hora más de procesión para la cofradía del Sábado Santo.

A las 15.50 horas tiene previsto realizar su salida, para llegar a la carrera oficial por Santa Inés, San José, Ancha, Novena, Palillero, Columela y San Francisco. Y el regreso al Oratorio será por el camino más directo: Novena, Ancha, San José y Santa Inés, entrando la Virgen de la Soledad a las 22.20 horas, permitiendo así la normal celebración de la vigilia de Pascua a partir de las 23.00 horas.

De este modo, logra la cofradía del Sábado Santo modificar lo menos posible los horarios a los que ya está acostumbrado el cortejo que sale a la calle el Sábado Santo, adaptando los itinerarios para llegar a carrera oficial y para regresar una vez alcanzada la plaza del Palillero. En concreto, la pasada Semana Santa salió a la calle 10 minutos más tarde que la prevista este año (a las 16.00 horas) y regresó a Santa Cruz veinte minutos antes que el horario marcado para este 2026 (a las 22.00 horas tenía hora de entrada el paso de la Virgen de la Soledad que cierra el cortejo).

Ahora tendrá que definir la hermandad también qué día realiza el traslado de sus titulares desde la parroquia del Rosario, que es el templo provisional elegido por la corporación. Una fecha que en cierto modo está a la espera también de conocer cuándo podrá realizarse la reposición al culto del Cristo Yacente, que está siendo sometido a una restauración en el taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez.