El Ayuntamiento de Cádiz está "dando los pasos" para dar una solución a la salida del Perdón

El Ayuntamiento de Cádiz está buscando soluciones a la problemática denunciada por la cofradía del Perdón. Es decir, soluciones a la limpieza de las calles del casco histórico por las que pasa la única hermandad que sale en la Madrugada del Viernes Santo. El problema, como ya informaba días atrás este periódico, es que la salida procesional del Perdón se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos en determinados puntos, especialmente a partir de la Catedral, por la acumulación de la basura que deja el paso de las cofradías del Jueves Santo o por los contenedores de basura que son depositados en las aceras.

Según ha podido saber este periódico, este viernes se ha producido una reunión entre el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades, para analizar lo denunciado por la cofradía del Perdón, que ha propuesto incluso costear por su cuenta la limpieza de las calles esa noche tras asegurar que llevan años sufriendo el problema sin que el Ayuntamiento haya sabido actuar hasta la fecha.

Tras esa reunión se aseguraba que desde el Ayuntamiento "se están dando los pasos para solucionar este problema", estando ahora pendiente la resolución que adopte el Ayuntamiento de unos ajustes que, a priori, hay que hacer con la empresa de limpieza para que la salida procesional del Perdón (que se descuelga en términos de horario del resto de hermandades del Jueves Santo) cuente con los mismos servicios y las mismas garantías que el resto de procesiones de la Semana Santa.

Será este próximo martes cuando Ayuntamiento y Consejo de Hermandades vuelvan a sentarse. Y se espera que ese día se conozca ya si la procesión de la Madrugada puede ver cumplida la petición de la hermandad de desarrollarse con normalidad en lo que al estado de revista de las calles se refiere.

Horarios cerrados

A la espera de que el Ayuntamiento se pronuncie sobre esta cuestión (que por tres veces ha sido notificada en estos últimos meses por escrito, sin obtener respuesta hasta ahora), el Perdón ha conseguido ya cerrar toda la agenda de Cuaresma así como los horarios y el itinerario de su salida procesional de este año, después de haber tenido que readaptarlo todo con motivo del cierre de Santa Cruz y el traslado de las imágenes a la iglesia de San Juan de Dios para procesionar desde la Catedral.

Así, en lo que a la salida se refiere, anuncia el Perdón que pondrá su cruz de guía en la calle a las 0.50 horas, saliendo por la puerta principal de la Catedral para dirigirse a la carrera oficial por Plaza de la Catedral, Cobos y Cristóbal Colón. Y tras completar la carrera oficial (accediendo nuevamente a la Catedral para realizar la estación penitencial), tomará por Columela, San Francisco, Nueva y Plaza de San Juan de Dios para regresar a la Catedral cruzando el interior del barrio del Pópulo, no queriendo perder así su vinculación con las calles Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza de San Martín, Obispo José Manuel Rances y Plaza de Fray Félix, saliendo luego al Campo del Sur por la calle del Perdón para bajar Arquitecto Acero y entrar en la Catedral nuevamente por la puerta principal en torno a las 9.00 horas.

En cuanto a la Cuaresma, anuncia la cofradía que el triduo a los titulares tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de marzo a partir de las 20.00 horas, siendo la función principal el día 14 a la misma hora. El 20 de marzo será el día en que las imágenes titulares se trasladen a la Catedral, en un vía crucis que partirá de San Juan de Dios para recorrer Plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Mesón, Plaza de San Martín, Fabio Rufino, Pomponio Mela, Pelota, Plaza de la Catedral y Arquitecto Acero.

A partir de ese día se desarrollará el montaje de los pasos, habilitándose un horario de 18.00 a 20.00 horas el Viernes de Dolores y de 9.00 a 16.00 horas el Jueves Santo para que los hermanos y devotos puedan visitar a los titulares, accediendo por la puerta del obispo (a través de la calle Miguel Láinez Capote).