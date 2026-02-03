La curiosa iniciativa cofrade para este fin de semana en Cádiz: Marchas procesionales en Calachica

El complejo hostelero y de ocio abierto este verano en la Punta de San Felipe de Cádiz, Calachica, acogerá este próximo domingo, 8 de febrero, un evento de lo más curioso. Un concierto de marchas procesionales que tendrá lugar en el auditorio de esta sala, con espectaculares vistas a la Alameda. Esta es la iniciativa que han cerrado Calachica y la hermandad del Perdón, que organiza esta cita musical en la antesala de la Cuaresma.

El concierto estará protagonizado por la agrupación musical Popillas, y servirá para estrenar una nueva marcha procesional dedicada a la cofradía, que ha compuesto el reconocido autor jiennense Cristóbal López Gándara, que ya tiene escritas varias marchas para Cádiz.

La marcha ha sido titulada 'Acuérdate de mí' y ha sido encargada y donada por la cuadrilla de cargadores del misterio de la cofradía y la propia agrupación musical gaditana, que es la que cada Madrugada marcha detrás del Crucificado. A los dos colectivos ha querido la cofradía agradecer este regalo, "que pone de manifiesto el profundo vínculo y el cariño que profesan a esta hermandad".

El concierto de marchas en Calachica tendrá lugar a las 12.30 horas del domingo en el auditorio, siendo la entrada libre hasta completar aforo, aunque la cofradía del Perdón ruega la colaboración con la bolsa de caridad mediante la donación de alimentos no perecederos a la entrada al concierto, para ser posteriormente distribuidos entre los comedores sociales de la ciudad.

El autor de la marcha

Cristóbal López Gándara es profesor superior de Composición por el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, así como profesor de Fundamentos de Composición del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas de la Junta de Andalucía. Como compositor suma ya numerosas marchas escritas para todo tipo de formaciones musicales, tanto de cornetas y tambores como agrupaciones musicales y bandas de plantilla completa.

Para Cádiz ha compuesto marchas como 'Santo Entierro', por el 400 aniversario de la hermandad del Sábado Santo; 'Saeta Gaditana' (de 2018, dedicada a Afligidos), '¡Galeona!' (de 2016, dedicada a la Patrona), 'Santa María del Buen Fin' (del año 2017, a la Dolorosa de la cofradía de Sentencia), 'Decor Carmeli' (en 2020), o 'Virgen de las Penas Coronada' (en 2022), todas ellas para banda de música. Además de la marcha de 'De Cádiz... un Rosario' (compuesta en 2021 por el 25 aniversario de la banda del Rosario) para cornetas y tambores; y 'La luz de Dios' compuesta en 2015 para agrupación musical.