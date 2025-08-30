Calachica abre por fin las puertas del puerto a la ciudad de Cádiz

Ante el impagable atardecer de este viernes 29 de agosto, Calachica abrió ayer sus puertas al público, que es como abrir las puertas del puerto a la ciudad en una experiencia pionera y de calidad de integración del recinto portuario con el casco histórico. Porque esta tarde la ciudad de Cádiz recuperó uno de sus balcones más privilegiados al mar, con unas vistas únicas a la Bahía y al ocaso por la Alameda.

Calachica es desde ayer una atalaya marina impensable hace solo unos años a la que se llega en pocos minutos a pie desde la cercana Plaza de España. Y es que después de más de un año de obras, de muchos esfuerzos y no pocas dificultades, el viejo, degradado y conflictivo botellódromo de la Punta de San Felipe se ha convertido en un oasis gaditano. De paredes de mortero de cal color arena mojada en bajamar, que se confunde con la vecina muralla del siglo XVIII, con palmeras de patio de casa burguesa y, sobre todo, con unas vistas infinitas al Atlántico. Se ha transformado en un multiespacio de ocio, gastronomía y cultura con solárium y camas balinesas al pie de una piscina infinita, con un restaurante con unas vistas panorámicas sin igual en la ciudad y con un auditorio que estrenaron anoche Carlos Jean y Shuarma, entre otros artistas.

Pero quienes de verdad pisaron por primera vez ayer Calachica fueron representantes de algunas de las instituciones de la provincia durante una visita informal y un cóctel previo a la gran fiesta de apertura. Como no podía ser de otra manera en un suelo propiedad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en régimen de concesión, allí estaba su presidenta, Teófila Martínez, que creyó desde el primer momento en el ambicioso proyecto que le presentó el promotor musical Omar Osuna junto a sus socios. Entre los invitados también acudieron el primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, y la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán. El alcalde, Bruno García, se incorporaría más tarde, a eso de las once.

De la comitiva institucional también formaron parte la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González. Como representante del sector hostelero estuvo Antonio de María, presidente de Horeca, y por el de los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero. Fue una vista relajada, sin discursos ni declaraciones. Tan solo unas palabras de Raúl Cueto y de Omar Osuna a las autoridades. Pero hubo a quien se le vino a la cabeza la ocurrencia de que Teófila Martínez podría haber bendecido el nuevo establecimiento con un hisopo de algas de la Bahía empapado con agua de Cala Chica. No hubo bendiciones, claro, pero sí muchas felicidades y abrazos de enhorabuena. Y un consejo de De María. "Ya está todo montado, así que ahora, ¿sabéis lo que tenéis que hacer?: empezar a cobrar".

Omar Osuna: "Han sido muy duro: un año de obra y tres de proyecto"

Junto a sus hijas Ana y Candela, deslumbradas por el sol de la tarde y por lo que ha montado allí su padre con sus socios, Omar Osuna, cansado pero radiante, intenta resumir lo que supone para él la apertura de Calachica: "Ha sido más de un año de obras pero tres años de proyecto, que han sido duros porque es un proyecto muy difícil, muy complejo, en una zona que estaba muy degradada en la que no empezamos de cero a diez, sino de cero a cien. Ha sido duro incluso a la hora de presentar el proyecto a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento y que se lo creyeran. Nosotros sí que lo teníamos muy claro e interiorizado, pero explicarlo era complicado. Lo acogieron superbién, nos han ayudado desde el minuto uno y hasta llegar aquí ha sido un proceso bastante largo".

"Una vez con las licencias, la obra también ha sido muy complicada porque nosotros hemos construido esto sobre un edificio que ya existía, bajo un plan especial, con unos requisitos urbanísticos importantes, adecuándonos a una estructura existente. Eso ha sido lo más difícil, pero lo hemos hecho y el resultado es espectacular; estamos encantados, supercontentos", dice Osuna.

"Y ahora lo que queda es que esta parte se desarrolle, porque tiene un potencial increíble en Cádiz y hasta ahora estaba infrautilizada y en unas condiciones que no eran las más idóneas. Ahora Cádiz tiene aquí unas posibilidades de desarrollo importantes, como la regeneración de la playa, para que la usen los vecinos quienes se se alojan en los hoteles. ¿Lo más duro de todo? ¡Abrir!", responde riendo.

"Ha sido una obra muy compleja sobre unos 5.000 metros cuadrados, una obra con mucha ingeniería y con mucho trabajo manual. Nosotros somos de Cádiz y nos impusimos el compromiso y la responsabilidad de hacer una cosa de Cádiz. No queríamos que esto se pareciera a Ibiza, a Bali o a Cancún. Hemos utilizado en toda la construcción mortero de cal, que era como se hacían las casas antiguamente en Cádiz. Hemos utilizado el color de la arena mojada, o el de la muralla. Hemos utilizado barro, que es muy típico de Andalucía. La fachada sugiere velas, sugiere mar, y hasta los maceteros evocan la zapata de la muralla. Todo es esos detalles hacen que Calachica tenga identidad de Cádiz y que no rompa la estética de la ciudad, sino que se integre en ella. Y creo que lo hemos conseguido", concluye.

Raúl Cueto: "Calachica va revalorizar toda su zona de influencia"

Para Raúl Cueto, al frente del área gastronómica, la apertura de Calachica "supone una ilusión grandísima, evidentemente desde el punto de vista empresarial, pero también como gaditano, porque es un espacio que se va a revalorizar, que era muy importante, pero que lo teníamos abandonado, como un gueto sin valor. Los padres les decían a sus hijos que no fueran por allí. Ahora eso se va a convertir en justo lo contrario: los padres les van a decir, ve allí; no a este sitio, sino a toda esta zona, en el caso de que los que vengan monten también negocios de calidad, más de día y menos de noche. Al abrirse un restaurante, un solárium y un sitio donde tomar un café con estas vistas, la gente vendrá más de día que de noche. Esto va a ser una punta de lanza en una zona que estaba muy devaluada y que vamos a poner en valor".

"Las reservas del restaurante van muy bien, la gente tiene ganas de probar", asegura el hostelero. "Hemos tenido mala suerte este año porque las lluvias nos han retrasado la obra y las huelgas del transporte y del metal en el último empujón, también, y no hemos podio aprovechar agosto como nos hubiera gustado. Son cosas del directo. Pero ya está abierto y estamos trabajando en el local para poder seguir en invierno, con acristalamientos, cierres y calefacción. Pero la puesta en valor del espacio está ya. Esto está ya abierto para todos los públicos y para todos los gustos".

Teófila Martínez: "Esto va a ser la punta de lanza de la integración puerto- ciudad"

Para la presidenta de la Autoridad Portuaria la conversión del antiguo botellódromo en Calachica "supone que empresarios gaditanos hayan creído en la potencialidad que tuvo siempre este espacio, que anteriormente el Ayuntamiento había intentado hacer cosas, pero fue imposible. Creo que esto va a ser la punta de lanza, el comienzo de una manera distinta de entender la integración puerto-ciudad".

"Que los empresarios gaditanos hayan apostado por transformar este espacio es un avance de lo que a lo largo de los años podrá ser, si entre todos lo hacemos bien, integración de puerto y ciudad en el Muelle Reina Sofía. Estoy esperanzada. Este proyecto va a ser un elemento tractor, un elemento dinamizador de calidad de algunas de las actividades que se vayan a instalar para el desarrollo económico y la integración del puerto y la ciudad. Porque estas integraciones no pueden ser solo físicas, sino que tienen que ser sociales, económicas y culturales, porque si no, se convierten en espacios vacíos que se van deteriorando", añadió Teófila Martínez.

"Yo espero que proyectos como este o de otro tipo de actividades económicas y sociales vayan llenando estos espacios lo largo de los años. Este es un reto que se ha marcado este grupo de empresarios, que tiene sus riesgos, pero que es seguro que va a tener éxito. El sitio es inmejorable. Solo por ver lo que se ve desde aquí tendríamos que pagar", bromeó la presidenta de la APBC.

Sobre futuros proyectos Teófila Martínez recordó que "ya adjudicamos el concurso del hotel; hay otro proyecto que vamos a sacar a concurso del espacio de ocio y otro más que saldrá en breve también a concurso. Y otro más que se está tramitando. Pero lo estamos haciendo con la tranquilidad suficiente para hacer las cosas bien. Mientras que no tengamos la fecha para el traslado de los contenedores a la nueva terminal, fecha que tendremos a final de año, queremos tener preparados unos proyectos atractivos que tiren de los demás. La integración puerto-ciudad es una oportunidad única que vamos a tener los gaditanos de añadir 400.000 metros cuadrados a la ciudad y los tenemos que utilizar bien".