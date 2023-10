Las cofradías de Cádiz se reunirán en un pleno extraordinarios por los problemas con la norma

Demasiados problemas, demasiadas intervenciones de hermandades, muchos decretos que limitan lo que debería ser la acción normal de una hermandad; y frente a todo esto, muy poco diálogo, prácticamente nulo, de un pleno de hermanos mayores que hace ya más de dos años solicitó al obispo diocesano una audiencia que sigue sin convocarse.

Por todo ello, el pleno del Consejo de Hermandades decidía el miércoles convocar una sesión de carácter extraordinario que se celebrará en próximas fechas y que tiene por objeto abordar la problemática que se vienen encontrando las hermandades con la norma diocesana, los sucesivos decretos y circulares añadidos y la incierta aplicación de esa normativa que se viene practicando por parte de la autoridad eclesiástica.

A nadie escapa, y el pleno no es ajeno, que la situación que se mantiene en torno a la cofradía del Huerto asoma en la punta del iceberg del problema. Aunque desde el Consejo insisten en que no se trata de este problema particular, sino de un cúmulo de circunstancias.

De hecho, no es nueva esta inquietud del pleno de hermanos mayores respecto a la autoridad diocesana. Ya en junio de 2021 se celebró un pleno extraordinario del que derivó un comunicado público de las hermandades en el que solicitaban mayor seguridad jurídica ante problemas que puedan surgir en el seno de la gestión, administración, relación con la dirección espiritual o conflicto de intereses entre hermanos o grupos de hermanos.

En aquella ocasión, una de las peticiones que elevaba el pleno era mantener un encuentro con el entonces delegado episcopal, Juan Enrique Sánchez, y el director del Secretariado de Haermandades, Alfonso Caravaca; que atendieron la llamada de los cofrades. Y al mismo tiempo se solicitaba una reunión con el obispo diocesano, Rafael Zornoza, para trasladarle estas inquietudes junto a propuestas concretas de actuación o de plasmación en las normas. Algo esto último que no se ha producido hasta la fecha, pese a que –según trasladan desde el Consejo– en cada pleno que se ha celebrado desde ese extraordinario de junio de 2021 se solicita esta reunión con Zornoza.

Ante esta situación y la ausencia de soluciones, a pesar de las nuevas normas que se han ido dando en la diócesis en este tiempo, los hermanos mayores decidieron el miércoles convocar un nuevo pleno, que está ahora pendiente de que se fije la fecha y al que está invitado el obispo.